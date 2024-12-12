الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 مدربين سبقوا جوميز، الزمالك بوابة تصدير المدربين الأجانب إلى الدوري السعودي

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

أعلن نادي الفتح السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، قادما من نادي الزمالك.  

وكان جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ، حيث فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، مستغلا الشرط الجزائي الذي يتضمن دفع 3 أشهر من راتبه الشهري.

أرقام جوميز مع الزمالك 

وقاد جوميز الزمالك في 47 مباراة في جميع البطولات،  تمكن خلالها من الفوز في 27 لقاء، وخسر 11 منها، فيما تعادل 9 مرات، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادة جوميز 91 هدفا، بينما تلقت شباكه 64 هدفا.

ونجح جوميز في حصد لقبين مع الزمالك وهما الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-24 وكأس السوبر الأفريقي 2024.

الزمالك مُصدر مميز للمدربين الأجانب إلى الدوري السعودي

وأصبح مشهد رحيل المدربين متكررا في الزمالك، خصوصا إلى الدوري السعودي، ما جعل جماهير القلعة البيضاء تعيش صعوبات متكررة، في ظل سعى الأبيض في التتويج بالبطولات.

البرتغالي جايمي باتشيكو

كانت الصدمة الأولى للزمالك عام 2015، بعدما ترك البرتغالي جايمي باتشيكو النادي، في ظل تقديم مستوى متميز مع الأبيض ونتائج جيدة.

وقام باتشيكو بالاتفاق مع الشباب السعودي، وغادر الزمالك بشكل مفاجئ بعد 73 يوما فقط، حيث رحل في منتصف الموسم، ليضع الفريق في وضع صعب وعدم استقرار فني.

وخاض باتشيكو في ولايته الأولى مع الزمالك 12 مباراة، حقق الفوز في 9 منها، وتعادل في اثنتين، وخسر مواجهة واحدة.

السويسري كريستيان جروس

المدرب السويسري كريستيان جروس بعدما حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية مع الفارس الأبيض في عام 2019، غادر القلعة البيضاء متجهًا إلى تدريب فريق الأهلي السعودي.

الفرنسي باتريس كارتيرون

عام 2020، تكرر مشهد الرحيل المفاجئ للمدربين من الزمالك، عندما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، ترك النادي لأسباب غامضة وبشكل مفاجئ.

وتفاجأ الزمالك أن كارتيرون قد اتفق مع التعاون السعودي، بمقابل مادي كبير، لذلك تمسك بالرحيل عن الأبيض، رغم وصوله إلى دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض كارتيرون مع الزمالك في ولايته الأولى 31 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية، فاز في 19 نتها، وخسر 3 مواجهات، بينما تعادل 9 مرات.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك إلى تسجيل 49 هدفا، فيما تلقت شباكه 22 هدفا.

وحقق كارتيرون مع الزمالك بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1، ثم الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوميز باتشيكو جروس كارتيرون الزمالك

مواد متعلقة

الولاية الثانية، جوميز يسير على خُطى كارينيو وإيمانويل في الدوري السعودي

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إتمام التفاوض مع ميكالي لتدريب الفريق

حقيقة اقتراب حسام البدري من تدريب الزمالك

بشعار القوس والسهم، الفتح السعودي يعلن التعاقد مع جوميز (فيديو)

الأكثر قراءة

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور)

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

نقابة المعلمين: إخلاء سبيل مدير مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية من النيابة وحبس المعتدين عليه

منوعات

المزيد

أسد يثير الذعر بحفل زفاف في ليبيا

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

خواطر الشعراوي، قصة جماعة من اليهود قرأوا التوراة غير المحرفة (فيديو)

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية