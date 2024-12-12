3 مدربين سبقوا جوميز، الزمالك بوابة تصدير المدربين الأجانب إلى الدوري السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، قادما من نادي الزمالك.

وكان جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ، حيث فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، مستغلا الشرط الجزائي الذي يتضمن دفع 3 أشهر من راتبه الشهري.

أرقام جوميز مع الزمالك

وقاد جوميز الزمالك في 47 مباراة في جميع البطولات، تمكن خلالها من الفوز في 27 لقاء، وخسر 11 منها، فيما تعادل 9 مرات، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادة جوميز 91 هدفا، بينما تلقت شباكه 64 هدفا.

ونجح جوميز في حصد لقبين مع الزمالك وهما الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-24 وكأس السوبر الأفريقي 2024.

الزمالك مُصدر مميز للمدربين الأجانب إلى الدوري السعودي

وأصبح مشهد رحيل المدربين متكررا في الزمالك، خصوصا إلى الدوري السعودي، ما جعل جماهير القلعة البيضاء تعيش صعوبات متكررة، في ظل سعى الأبيض في التتويج بالبطولات.

البرتغالي جايمي باتشيكو

كانت الصدمة الأولى للزمالك عام 2015، بعدما ترك البرتغالي جايمي باتشيكو النادي، في ظل تقديم مستوى متميز مع الأبيض ونتائج جيدة.

وقام باتشيكو بالاتفاق مع الشباب السعودي، وغادر الزمالك بشكل مفاجئ بعد 73 يوما فقط، حيث رحل في منتصف الموسم، ليضع الفريق في وضع صعب وعدم استقرار فني.

وخاض باتشيكو في ولايته الأولى مع الزمالك 12 مباراة، حقق الفوز في 9 منها، وتعادل في اثنتين، وخسر مواجهة واحدة.

السويسري كريستيان جروس

المدرب السويسري كريستيان جروس بعدما حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية مع الفارس الأبيض في عام 2019، غادر القلعة البيضاء متجهًا إلى تدريب فريق الأهلي السعودي.

الفرنسي باتريس كارتيرون

عام 2020، تكرر مشهد الرحيل المفاجئ للمدربين من الزمالك، عندما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، ترك النادي لأسباب غامضة وبشكل مفاجئ.

وتفاجأ الزمالك أن كارتيرون قد اتفق مع التعاون السعودي، بمقابل مادي كبير، لذلك تمسك بالرحيل عن الأبيض، رغم وصوله إلى دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض كارتيرون مع الزمالك في ولايته الأولى 31 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية، فاز في 19 نتها، وخسر 3 مواجهات، بينما تعادل 9 مرات.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك إلى تسجيل 49 هدفا، فيما تلقت شباكه 22 هدفا.

وحقق كارتيرون مع الزمالك بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1، ثم الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

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