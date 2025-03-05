قمة طارئة جديدة!

يبدو أننا سوف نحتاج لقمة عربية طارئة جديدة خاصة بأهلنا في فلسطين! فإسرائيل تتأهب لاستئناف الحرب في غزة مجددا وتلوح يوميا بذلك وسط تأييد كامل وبلا حدود لها من قبل أمريكا.. وترامب ما زال متمسكا بخطته الخاصة بتهجير أهل غزة لتعميرها وتحويلها إلى ريفيرا الشرق، رغم أنه لن يفرضها، وهو ما يعنى أنه ليس منفتحا على قبول الخطة المصرية التى صارت عربية لإعمار غزة.

والقمة العربية الطارئة التى عقدت أمس بالقاهرة لم تقل ماذا نحن فاعلين إذا ما انتهت الهدنة الحالية واندلعت الحرب مجددا ضد أهل غزة، ولم تفلح جهود المبعوث الشخصى لترامب في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الثانية من إتفاق غزة وبالتالي منع إسرائيل من العودة للحرب.



لقد جربنا مناشدة أمريكا للتدخل لوقف الحرب على مدى خمسة عشر عاما، وخبرنا كيف أن أمريكا ترامب أو أمريكا بايدن تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة.. وحتى بعد التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار لم تفعل أمريكا شيئا لإلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ المرحلة الثانية منه..

وحتى عندنا أغلقت إسرائيل معابر غزة ومنعت تدفق المساعدات لأهلها لم تنطق واشنطن بكلمة لوم واحدة، رغم أنها هددت أهل غزة بالجحيم أكثر من مرة للإفراج الذي اعتبرته غير لائق للمحتجزين الاسرائيليين في غزة.. لذلك علينا أن نجرب شيئا آخر غير مناشدة أمريكا.



علينا أن نظهر غضبنا لأمريكا الآن وأن نبعث إليها برسالة واضحة بأن غضبنا سوف يؤثر سلبا على المصالح الأمريكية لدينا.. وهذا قد يحتاج لقمة عربية جديدة ترسل بهذه الرسالة إلى البيت الأبيض لآن دبلوماسية الإقناع لا تكفى لمنع حرب الإبادة ومخطط التهجير.

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