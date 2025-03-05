الأربعاء 05 مارس 2025
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منظمة الصحة العالمية تدعو المسلمين بالشرق الأوسط للتوقف عن التدخين في شهر رمضان

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين في رمضان، فيتو

دعت منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط، المسلمين بمحاولة الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان، مؤكدة أن شهر رمضان يعتبر من الأوقات المناسبة التي يتمكن المسلم فيها من الإقلاع عن التدخين.

منظمة الصحة العالمية تدعو المسلمين للتوقف عن التدخين

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الإنسان إذا توقف عن التدخين لمدة 15 ساعة، فيمكنه التوقف لمدة 24 ساعة وأكثر، مطالبة المجتمع الإسلامي في الشرق الأوسط باستعادة صحتهم وقلبهم ورئتهم.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان لها عبر حسابها الرسمية بالفيس بوك: "شهر رمضان المبارك هو الوقت المناسب للإقلاع عن التبغ، وإذا توقفت عن التدخين لمدة 15 ساعة في اليوم، فيُمكنك التوقف عنه لمدة 24 ساعة وأكثر."

وتابعت منظمة الصحة العالمية في النصائح التي أسدتها لمتابعيها في منطقة الشرق الأوسط: "استَعِد صحةَ قلبك ورئتك.. رمضان شهر الصحة.. رمضان أكثر صحة".

 

 

نصائح للإقلاع عن التدخين في شهر رمضان

جدير بالذكر أن الأطباء يؤكدون أن شهر رمضان فرصة عظيمة لـ الإقلاع عن التدخين، والتوقف عن بعض العادات السيئة، مؤكدين أن العديد من الأشخاص الذين يقررون التوقف عن التدخين يمتنعون لفترة قصيرة، ولكن سرعان ما يعودون إليها مرة أخرى بسبب إغراءات السيجارة في يد آخرين.

نصائح للمدخنين في رمضان، فيتو
نصائح للمدخنين في رمضان، فيتو

وينصح الأطباء للإقلاع عن التدخين في رمضان، ببدء التخفيف التدريجي ويفضل قبل رمضان بفترة بسيطة، لتفادي بعض أعراض الإقلاع عن التدخين السلبية، (صعوبة التركيز، والعصبية، والاكتئاب، والصداع، والدوخة.)، وذلك نتيجة أعراض انسحاب النيكوتين من جسم المُدخن.

أما الأعراض الجسدية فتستمر من ثلاثة إلى عشرة أيام تقريبًا، وتبدأ شدتها تتناقص تدريجيًا، في حين تأخذ الأعراض النفسية وقتًا أطول، يصل إلى أشهر أحيانًا.

ونصح الأطباء للإقلاع عن التدخين في رمضان عن طريق العلاجات السلوكية من خلال مجموعات الدعم ودورات الإرشاد الاجتماعي، أو المشورة الهاتفية، أو استشارة مختص، أو العلاجات الدوائية للشفاء من الإدمان الجسدي على النيكوتين، باستخدام بدائل النيكوتين (علكة أو لاصقات وغيرها).

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