الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة العالمية: نستهدف خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول 2030

أضرار التبغ
أضرار التبغ

 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مرور 20 عاما لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

 

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

 وقالت منظمة الصحة العالمية إنه على مدى عقدين من الزمن، كانت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أداة تغيير قوية في مكافحة التبغ من خلال حماية الصحة وإنقاذ الأرواح وصياغة سياسات قوية في جميع أنحاء العالم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ معاهدة عالمية تحمي الحق في الصحة من خلال تعزيز التدابير الشاملة لمكافحة التبغ، من الأماكن الخالية من التبغ إلى حظر الإعلان عن بيعه.

 

وأوضحت أن أثر الاتفاقية في إقليم شرق المتوسّط يساعد في دعم 19 بلدًا في تعزيز مكافحة التبغ في إقليم شرق المتوس.. كما ساعدت الاتفاقية في الحد من تعاطي التبغ وإصلاح السياسات.


سن قوانين أقوى لحماية الصحة العامة

 

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه أدت الاتفاقية إلى سن قوانين أقوى لحماية الصحة العامة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم البلدان في تحقيق الغاية المتمثِّلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2030. 

وأوصت منظمة الصحة العالمية أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب تنفيذ سياسات هذه الاتفاقية ومجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ:
 

الصحة: توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض

بينهم اللواء بحر أحمد، الصحة السودانية تعلن ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 19 شهيدا


١-خلو الأماكن العامة من التبغ
٢- وضع تحذيرات صحية قوية على جميع علب التبغ
٣-إتاحة خدمات الإقلاع عن التدخين
٤-فرض حظر كامل على تسويق منتجات التبغ والنيكوتين
٥-زيادة الضرائب للحد من الاستهلاك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحق فى الصحة الصحة العالمية شرق المتوسط منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة منتجات التبغ مكافحة التبغ

مواد متعلقة

الصحة: الانتهاء من تطوير المجمع الطبي بشبرا وفقا لمعايير الاعتماد والجودة

الصحة العالمية: 3.4 مليون شخص يتعاطون المخدرات في إقليم شرق المتوسط

الصحة: نجاح عمليات أشعة تشخيصية وتداخلية بمستشفى العاصمة الإدارية بمشاركة خبير فرنسي

مستشار وزير الصحة: مصر الأعلى في عدد أطباء الأشعة التداخلية مقارنة بدول العالم

وزيرا الصحة والشباب والرياضة يجتمعان برئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية
ads

الأكثر قراءة

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

برامج رمضان 2025، تعرف على ضحايا "رامز إيلون مصر"

مدبولي يفتتح مصنعا لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

رئيس الوزراء يفتتح مجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية

موقف علي معلول من تدعيم الأهلي أمام طلائع الجيش

منوعات

المزيد

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

نجوم هوليوود في حفل ما قبل الأوسكار (صور)

هاكر ومن داخل الوزارة، السلطات الأمريكية تتعرف على هوية ناشر فيديو تقبيل ترامب قدم ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة وهل يجوز القصر للمسافر؟

هل يجب تكرار نية الصيام كل يوم في رمضان؟ الإفتاء تجيب

حكمها وفضلها وعدد ركعاتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح في شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية