الصحة العالمية: نستهدف خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول 2030

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مرور 20 عاما لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه على مدى عقدين من الزمن، كانت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أداة تغيير قوية في مكافحة التبغ من خلال حماية الصحة وإنقاذ الأرواح وصياغة سياسات قوية في جميع أنحاء العالم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ معاهدة عالمية تحمي الحق في الصحة من خلال تعزيز التدابير الشاملة لمكافحة التبغ، من الأماكن الخالية من التبغ إلى حظر الإعلان عن بيعه.

وأوضحت أن أثر الاتفاقية في إقليم شرق المتوسّط يساعد في دعم 19 بلدًا في تعزيز مكافحة التبغ في إقليم شرق المتوس.. كما ساعدت الاتفاقية في الحد من تعاطي التبغ وإصلاح السياسات.



سن قوانين أقوى لحماية الصحة العامة

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه أدت الاتفاقية إلى سن قوانين أقوى لحماية الصحة العامة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم البلدان في تحقيق الغاية المتمثِّلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأوصت منظمة الصحة العالمية أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب تنفيذ سياسات هذه الاتفاقية ومجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ:





١-خلو الأماكن العامة من التبغ

٢- وضع تحذيرات صحية قوية على جميع علب التبغ

٣-إتاحة خدمات الإقلاع عن التدخين

٤-فرض حظر كامل على تسويق منتجات التبغ والنيكوتين

٥-زيادة الضرائب للحد من الاستهلاك

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