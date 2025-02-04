الثلاثاء 04 فبراير 2025
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صحة ومرأة

منظمة الصحة العالمية تبدأ تجربة لقاح ضد "إيبولا السودان" في دولة إفريقية

تجربة لقاح فيروس
تجربة لقاح فيروس إيبولا السودان، فيتو

إيبولا السودان، بدأت السلطات الأوغندية تجربة سريرية جديدة لنشر لقاح ضد سلالة فيروس "إيبولا السودان" التي راح ضحيتها شخصًا واحدًا في تفشي المرض الذي أعلنه الأسبوع الماضي.


وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان له، إن هذه هي التجربة الأولى لتقييم فعالية اللقاح ضد سلالة فيروس "إيبولا السودان".

وتستهدف الدراسة العاملين في الميدان الصحي وغيرهم ممن تعرضوا لسلالة الإيبولا التي بدأت بعد أربعة أيام من إعلان أوغندا عن وفاة ممرضة في العاصمة كمبالا.

كما تم تأكيد حالتي إصابة من أقارب الضحية الأولى أمس الإثنين، ويحقق المسؤولون في مصدر تفشي المرض.

وينتشر الإيبولا عن طريق ملامسة سوائل جسم شخص مصاب أو مواد ملوثة.

وتشمل الأعراض الحمى والقيء والإسهال وآلام العضلات وفي بعض الأحيان النزيف الداخلي والخارجي.

يشار إلى أن مجموعة من العلماء تطور بروتوكولات بحثية تتعلق بالنشر المخطط له لأكثر من ألفي جرعة من لقاح مرشح ضد سلالة فيروس "إيبولا السودان"، طبقا لما ذكره بونتيانو كاليبو، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الفيروسات في أوغندا.

وأضاف كاليبو: "يتم الإسراع من وتيرة البروتوكول للحصول على جميع الموافقات التنظيمية الضرورية. هذا اللقاح لم يتم ترخيصه بعد".

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أن دعمها لاستجابة أوغندا للتفشي، يشمل إتاحة الوصول إلى 2160 جرعة من اللقاح التجريبي.

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تجربة سريرية جديدة لنشر لقاح منظمة الصحة العالمية إيبولا السودان الايبولا

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