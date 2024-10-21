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الثلاجة بـ 63 ألف جنيه والبوتاجاز بـ 22 ألفًا.. أسعار الأجهزة الكهربائية في شارع عبد العزيز.. وتوقعات بارتفاع الأسعار بسبب غلاء الوقود والمواد الخام (فيديو وصور)

أسعار الأجهزة الكهربائية
أسعار الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز

 توقع تجار شارع عبد العزيز بالعتبة “معقل الأجهزة الكهربائية في القاهرة”، ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، وسط موجة غلاء متواصلة أثرت على العديد من القطاعات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الأساسية مثل الثلاجات. 

أسعار الثلاجات في شارع عبد العزيز  

 وتبدأ أسعار الثلاجات من 13300 جنيه للثلاجة بحجم 12 قدم، في حين أن الثلاجات الأكبر حجمًا مثل 22 قدم ديجيتال، المزودة ببعض الكماليات، تتراوح أسعارها بين 52 ألفا و63 ألف جنيه، ويرجع هذا الفارق الكبير في الأسعار إلى الماركات التي تقدم مميزات إضافية، مثل تكنولوجيا التبريد المتقدمة والتحكم الذكي في درجة الحرارة، بالإضافة إلى التصميمات الأكثر عصرية.

 

 

 التجار يشيرون إلى أن الزيادة المتوقعة بسبب زيادة سعر البنزين، والتي تؤثر على ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن، الأمر الذي يجعل المستهلكين أمام خيار صعب؛ هل يشترون الآن قبل الزيادة، أم ينتظرون؟ النصيحة الذهبية هنا: "لو كنت محتاج، اشتري دلوقتي قبل ما الأسعار تغلى أكتر!".

أسعار البوتاجازات في العتبة  

 أسعار البوتاجازات في تفاوت كبير حيث تبدأ من 9000 جنيه وتصل إلى 22000 جنيه، حسب الماركة والمواصفات، هذا التفاوت يعكس اختلاف الجودة والمميزات الإضافية مثل عدد الشعلات والمواد المستخدمة في التصنيع.

أسعار الميكروويف في العتبة 

 أما بالنسبة للميكروويف، فتبدأ الأسعار من 4000 جنيه للماركات الأقل جودة، وفقًا لما قاله التجار. أما الميكروويف ذات السعة 31 لتر ديجيتال، فتصل إلى 9000 جنيه لبعض العلامات التجارية الشهيرة. بينما توجد ماركات أخرى بنفس السعة تتراوح أسعارها بين 6000 و7000 جنيه، مما يتيح للمستهلك خيارات متعددة حسب ميزانيته واحتياجاته.

 أما الميكروويف ذات السعة الأصغر، 25 لتر، فتتراوح أسعارها بين 5,100 و6,300 جنيه حسب الماركة، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يبحث عن جهاز أصغر حجمًا ولكنه لا يريد التضحية بالكفاءة.

أسعار السخانات الكهربائية في العتبة 

 وبالنسبة للسخانات الكهربائية فإن أسعارها تبدأ من 3200 جنيه للسخان سعة 25 لترا، بينما السخانات الأكبر، مثل سعة 55 لترا، تصل أسعارها إلى 6300 جنيه.

 وفي كل قرار زيادة في ارتفاع البنزين أو ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية نجد أن كل الأسعار في الأسواق تتأثر وتصبح أسعار أمس مجرد ذكرى لأسعار اليوم.

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