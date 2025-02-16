طارق الدسوقي لـ "فيتو": عرض" الملك لير " على المسرح القومي في عيد الفطر

أكد الفنان طارق الدسوقي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه حاليًا يجري بروفات مسرحية الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني وهي من إخراج شادي سرور.

وأشار الدسوقي إلى أن المسرحية سيتم عرضها على خشبة المسرح القومي التابع لقطاع المسرح بوزارة الثقافة في عيد الفطر المقبل.

العرض المسرحي “الملك لير”

وكان النجم يحيى الفخراني قد قدم مسرحية “الملك لير” لأول مرة على خشبة المسرح القومي عام 2001، وشاركه وقتها بطولة العرض كل من الراحل أشرف عبد الغفور، وأحمد سلامة، وريهام عبد الغفور، وسلوى محمد علي، وكان العرض إخراج الراحل أحمد عبد الحليم.

حضور وزير الثقافة بروفات "الملك لير"

ومنذ عدة أشهر حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على حضور بروفات العرض المسرحي "الملك لير"، الذي يشهد عودة الفنان يحيى الفخراني لخشبة المسرح القومي، وذلك في حضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، والفنان الكبير طارق الدسوقي، وأبطال العرض.

وأكد وزير الثقافة، أن “العمل يجري لوضع آلية لتوثيق العروض المسرحية المتميزة بمسارح الدولة، بأحدث التقنيات، والعمل على تسويقها، وعرضها عبر الوسائط المختلفة سواء التليفزيونية أو عبر التطبيقات الإلكترونية، لتحقيق المزيد من التأثير الإيجابي لفن المسرح لصالح قضايانا المجتمعية”.

وأوضح الوزير، أهمية فن المسرح كأداة فعالة في نشر التنوير وتعزيز الوعي الثقافي، باعتباره أحد المنابر المهمة والمُلهمة لتقديم المعالجات المحاربة للأفكار المتطرفة الهدامة، وآلية حيوية لإذكاء الوعي بأهمية مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة، مضيفا “من خلال أعمال مثل الملك لير، نستطيع أن نفتح النقاش حول موضوعات اجتماعية مُهمة من شأنها الارتقاء بواقع ومستقبل العلاقات الإنسانية في مجتمعاتنا”.

كما أبدى وزير الثقافة، إعجابه، بالاحترافية التي ظهر بها طاقم العمل خلال البروفات، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مساعيهم الفنية الهادفة لتقديم الأعمال المسرحية الكلاسيكية، مثمنا جهود القائمين على العرض المسرح القومي.

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