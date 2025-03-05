الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

48 ساعة من الطقس السيئ، عواصف على سيناء وشمال الصعيد، أمطار رعدية على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتحذير من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بدرجات الحرارة


ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة والسواحل الشرقية ومناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة على شمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

يستمر غدا الخميس حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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