ليفربول يستعد للقاء باريس سان جيرمان.. صلاح وحكيمي وجهًا لوجه.. رقم قياسي ينتظر الفرعون المصري.. والذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة المباراة

يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباراة الإياب بين ليفربول أمام باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري.

ويلتقي المتأهل من ليفربول وباريس سان جيرمان مع المتأهل من صدام أستون فيلا وكلوب بروج، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 بعد فوزه على بريست في مرحلة الملحق، في حين تأهل ليفربول بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ووفقا لتقنية الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن تنتهي المباراة بين باريس سان جيرمان وليفربول بالتعادل 2-2.

مع الأداء القوي لكلا الفريقين في دورياتهما المحلية، يُتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالأهداف.

كما توقع الذكاء الاصطناعي أن يتألق عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان، حيث يمتلك مهارات فردية رائعة وقدرة على خلق الفرص وصناعة الفارق في المباريات الكبيرة، خاصة أمام دفاع ليفربول الذي قد يعاني من سرعته ومراوغاته.

ومن جانب ليفربول، راهن الذكاء الاصطناعي على محمد صلاح، كونه اللاعب الأكثر خبرة في المواجهات الأوروبية الحاسمة، وقدرته على استغلال المساحات وإنهاء الهجمات بشكل حاسم قد تكون مفتاح فوز ليفربول في هذه المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي وماركينيوس وويليان باتشو، ونونو مينديس.

خط الوسط: فابيان رويز وجواو نيفيز وفيتينيا.

الهجوم: ديزيريه دوي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبلي.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تاريخيًا، تواجه الفريقان في 4 مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، دون أن تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح

النجم المصري محمد صلاح يتقاسم المركز العاشر مع الفرنسي تييري هنري في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا.

يحلم صلاح بتخطي هنري والوصول إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل أهداف ضد باريس سان جيرمان.

هل ينهي محمد صلاح عقدته أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟

يواصل المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، بحثه عن إثبات قدراته كواحدٍ من أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الجاري، حينما يحل ضيفًا مع فريقه الريدز على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

عقدة باريس سان جيرمان أمام محمد صلاح

ويحلم محمد صلاح بمحو ذكرياته السلبية أمام العملاق الفرنسي، حيث سبق له الاصطدام بفريق باريس سان جيرمان في 4 مناسبات مختلفة ضمن دوري أبطال أوروبا، جاءت أول مواجهتين بصحبة فريقه السابق تشيلسي، في الوقت الذي خاض لقاءين آخرين أمام الفرنسيين مع فريقه الحالي ليفربول.

وتبدو مشاركات محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا متباينة، فعلى صعيد النتائج انتصر النجم المصري في لقاءين وخسر لقاءين آخرين، لكنه ضمن الصعود إلى نصف النهائي أمام الباريسيين في نسخة، أما الثانية فانتهت بحصده اللقب مع ليفربول موسم 2018-2019، وذلك وفقًا للمعلومات التي تناولها موقع "ترانسفير ماركت".

مواجهات صلاح أمام باريس سان جيرمان بقميص تشيلسي

في موسم 2013-2014، اصطدم تشيلسي الذي يلعب في صفوفه محمد صلاح، مع باريس سان جيرمان ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحقق العملاق الفرنسي الفوز في الذهاب بنتيجة 3-1، لكن البلوز تمكنوا من التفوق إيابًا 2-0، حاجزين مقعدهم في نصف النهائي.

لم يحصل محمد صلاح في هذه المواجهات، على أي دقيقة من أجل اللعب في ظل عدم امتلاكه الحق القانوني للمشاركة فيها، لعدم إدراجه في قوائم البلوز بالمسابقة، خاصة أن هذه المواجهة جاءت بعد 3 أشهر فقط من انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من بازل السويسري في ميركاتو شتاء 2014.

محمد صلاح بلا أهداف أو تمريرات حاسمة أمام باريس سان جيرمان

في موسم 2018-2019، التقى ليفربول وباريس سان جيرمان ضمن المجموعة الثالثة، حيث تفوق ليفربول في الذهاب 3-2، لكنه خسر في الإياب 1-2، لينتهي الأمر بتأهل الفريقين إلى الدور المقبل بصدارة انتزعها الباريسيون برصيد 11 نقطة، فيما حضر ليفربول بالوصافة برصيد 9 نقاط.

النجم المصري خاض معظم دقائق اللقاءين مع ليفربول، لكنه فشل أمام باريس سان جيرمان في تسجيل الأهداف أو حتى صناعتها، مما يعني أنه بات في حاجة ماسة لافتتاح رصيده أمام العملاق الفرنسي لضمان قيادة العملاق الأحمر نحو الدور المقبل من المسابقة الأوروبية الشهيرة.

رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

في حالة مشاركة محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مباراة باريس سان جيرمان، فإنه سيلعب مباراته رقم 85 مع الريدز أوروبيا ويرتقي للمركز السادس في قائمة أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في البطولات الأوروبية، ليتساوى مع حارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وإذا نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا أمام باريس سان جيرمان سينفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، حيث يتساوى حاليا مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري في المركز العاشر برصيد 51 هدفا.

وإجمالا، ساهم محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا خلال 30 مباراة بمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا (سجل 12 وصنع 8)، وهو أكبر عدد للاعب إفريقي في تاريخ المسابقة، وأكثر من الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا بفارق هدف واحد.

ويُعتبر محمد صلاح صاحب الأكثر مساهمة في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى بالموسم الحالي بتسجيله 32 هدفا وصناعة 20 هدفا، ليصل إجمالي مساهماته في الموسم الحالي إلى 52 مساهمة في جميع المسابقات في 39 مباراة مع ليفربول.

قائمة ليفربول

وأعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا كالتالي.

حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

الدفاع: كوانساه، روبرتسون، تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، ديفيز، أرنولد.

الوسط: إليوت، إندو، جرافنبيرخ، جونز، ماكونيل، سوبوسلاي، ماك أليستر، نيوني.

الهجوم: نونيز، جاكبو، كييزا، صلاح، دياز، جوتا.

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في مواجهة ليفربول

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة اللاعبين التي ستخوض اللقاء المرتقب ضد ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور ال 16 في دوري أبطال أوروبا.

يخوض باريس سان جيرمان اللقاء بقوته الضاربة وقائمة تضم 22 لاعبا بينهم النجم المغربي أشرف حكيمي.

واختار إنريكي للمباراة التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء كلا من:

دوناروما، أشرف حكيمي، كيميبميبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، لي كانج إن، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وتأهل بي إس جي لدور ال 16 بعدما تجاوز بريست الفرنسي في مرحلة الملحق بنتيجة 10-0 في مجموع المباراتين.

أما ليفربول فتأهل مباشرة بعدما احتل صدارة الترتيب في مرحلة الدوري بعد ثماني جولات في أول موسم للنظام الجديد بمشاركة 36 فريقا.

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