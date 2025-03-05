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رياضة

أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لموقعة ليفربول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة اللاعبين التي ستخوض اللقاء المرتقب ضد ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور ال 16 في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في مواجهة ليفربول 

يخوض باريس سان جيرمان اللقاء بقوته الضاربة وقائمة تضم 22 لاعبا بينهم النجم المغربي أشرف حكيمي.

واختار إنريكي للمباراة التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء كلا من:

دوناروما، أشرف حكيمي، كيميبميبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، لي كانج إن، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وتأهل بي إس جي لدور ال 16 بعدما تجاوز بريست الفرنسي في مرحلة الملحق بنتيجة 10-0 في مجموع المباراتين.

أما ليفربول فتأهل مباشرة بعدما احتل صدارة الترتيب في مرحلة الدوري بعد ثماني جولات في أول موسم للنظام الجديد بمشاركة 36 فريقا.

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