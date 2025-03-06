الخميس 06 مارس 2025
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سياسة

هوشع النبي، صوت النبوة الذي أضاء ظلمات القلوب

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة النبي هوشع، أحد الأنبياء الاثني عشر لبني إسرائيل، الذي عاش حياته في زمنٍ امتلأ بالتحديات والانحرافات الروحية، فكان صوتًا صارخًا بالحق، يدعو شعبه إلى التوبة والرجوع إلى الله. 


حمل رسالته بإيمانٍ راسخ، رغم قسوة القلوب والفساد الذي انتشر في أيامه.

 

قصة النبي هوشع

عاصر النبي هوشع ملوكًا عديدين من يهوذا وإسرائيل، وشهد بأمّ عينيه ابتعاد شعب الله عن طريق البر، فواجههم بجرأة، محذرًا من العواقب الوخيمة التي ستصيبهم إن لم يعودوا إلى عبادة الإله الحي. لم يكن إنذاره مجرد تهديد، بل كان رسالة حب، تدعو إلى التوبة الحقيقية والعودة إلى أحضان الله الرحيمة. وبجانب تحذيراته القاسية، حملت نبوءاته وعودًا بالخلاص والرجاء، لمن يسلكون طريق الحق والبر.

تميزت نبوءات هوشع بلمحات واضحة عن الخلاص العتيد بالمسيح يسوع، حيث أشار إلى آلام المخلص وقيامته في كلماته الملهمة: "ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه"، كما أعلن عن كسر شوكة الموت وانتصار الحياة بقوله الشهير: "أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟".

عاش النبي هوشع عمره كله مكرسًا لخدمة الله، ولم يتوانَ لحظة عن توصيل رسالته مهما لاقى من رفض أو اضطهاد. وبالرغم من صعوبة رسالته، فإنه ظل صامدًا في إيمانه، وديعًا في قلبه، محبًا لشعبه رغم تمردهم. وفي شيخوخته المباركة، تنيح بسلام، تاركًا وراءه إرثًا نبويًا خالدًا، وكلمات خالدة لا تزال تلهم الأجيال جيلًا بعد جيل، وتدعو الجميع إلى السير في طريق الحق والحياة.

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