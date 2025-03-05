الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

ضبط محاولة تهريب 20 جهاز آيفون بمطار برج العرب

تهريب هواتف محمولة
تهريب هواتف محمولة بمطار برج العرب الدولي

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة  جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ضبط محاولات التهريب الجمركي بمطار برج العرب

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي علي رحلة طيران خطوط ويز اير اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة كمال عبد الحافظ  رئيس قسم الفحص، ومصطفى خشبه مأمور الفحص، ومحمد خليل مدير ادارة الفحص بالأشعة، أفادوا بالاشتباه فى وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة في حقيبة تخص الراكب.

قام متولي الرياش مدير ادارة الجمرك، بتشكيل لجنة من عبد العزيز ابراهيم وأحمد خليفة وسهيله سامي وهايدي أحمد مأموري الحركة، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود على ٨ هواتف محمول ماركة آيفون ١٣ برو ماكس، و٥ هواتف محمول ماركة آيفون ١٣ برو، و٧ هواتف محمول ماركة ايفون ١٣ والجميع بدون علب أو لوازم بإجمالى٢٠ هواتف محمول مخبأه داخل ملابسه التي يرتديها البنطلون وأكمام الراكب وداخل الجاكيت الخاص بالراكب، وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى 419 ألف 426 جنيه.

تعويضات التصالح في مخالفات تهريب الهواتف المحمولة

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2025، وتقدم الراكب بطلب تصالح وتم ايداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات شريف الكيلاني نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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