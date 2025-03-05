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أخبار مصر

وزير الكهرباء يستعرض خطوات تحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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أكد الدكتور محمود عصمت وزير  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة من خلال ربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتحويل مصر لمركز اقليمي لتبادل الطاقة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، فضلا عن الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي من خلال مشروعات الربط الكهربائي بين مصر واليونان والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وأشار إلي أن تلك المشروعات تستهدف تحقيق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

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