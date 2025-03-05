لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونجرس (فيديو)

بقرار من رئيس المجلس تم طرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأمريكي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونجرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.

وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته.

WATCH: Speaker Mike Johnson kicks out Democrat Al Green from the House Chamber after interrupting President Trump's address to Congress. pic.twitter.com/SnrF8OZVCk March 5, 2025

وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب من ولاية تكساس آل جرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري ليعمد عندها موظفو الكونجرس إلى مرافقة المشرّع إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

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