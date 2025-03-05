البيئة تواصل تنفيذ مشروعاتها الرائدة.. التوسع في «كايرو بايك» بالمدن الخضراء.. وإطلاق محمية بحرية جديدة في البحر المتوسط

جهود حثيثة تبذلها وزارة البيئة لتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، وفي ضوء ذلك عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أحمد رزق، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات في إدارة المخلفات، التنوع البيولوجي، استعادة النظم البيئية، التنقل الحضري، والتلوث البلاستيكي.

التعاون في مشروعات بيئية بتمويل من الجهات المانحة

وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق التكيف (Adaptation Fund) لدعم المشروعات البيئية في مصر.

وحضر اللقاء الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال مع صندوق المناخ الأخضر.

مشروع إدارة المخلفات الذكية SWIFT في الجيزة

وناقشت وزيرة البيئة مع ممثلي UN-HABITAT إمكانية تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الذكية (SWIFT) في عدة مدن مصرية، مع التركيز على مخلفات الهدم والبناء والمخلفات البلاستيكية، على أن يكون محافظة الجيزة نموذجًا تجريبيًا لتطبيق المنظومة بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الأجهزة المحلية، وإصلاح السياسات البيئية لتحسين إدارة المخلفات.

تطوير مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة

وناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، مرفق البيئة العالمية (GEF)، وصندوق التنوع البيولوجي العالمي.

ويركز المشروع على دمج استراتيجيات التكيف مع المناخ في محافظة الوادي الجديد، وتقييم التنوع البيولوجي ورسم خرائط تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية والزراعية، وتعزيز السياحة البيئية، المشاركة المجتمعية، وبناء القدرات.

إطلاق محمية بحرية جديدة في البحر المتوسط

كما ناقش الاجتماع التعاون في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع المناخ، من خلال استعادة النظم البيئية وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود، وإدارة النظم البيئية البحرية المستدامة، وتنفيذ البنية التحتية الخضراء لحماية السواحل، بالإضافة إلى إمكانية إعلان محمية بحرية جديدة على ساحل البحر المتوسط، بالتعاون مع صندوق التكيف (Adaptation Fund) ومبادرة ENACT للحلول البيئية المستدامة.



التوسع في مشروع "كايرو بايك" في المدن الخضراء

واستعرض أحمد رزق نجاح مشروع "كايرو بايك" في القاهرة كأحد حلول التنقل الحضري المستدام، وأكد إمكانية تكرار التجربة في مدن شرم الشيخ والغردقة ضمن مبادرات "الغردقة الخضراء" و"شرم الشيخ الخضراء" التابعة لوزارة البيئة.

إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في مشروعات البنية التحتية

كما بحث الاجتماع سبل التعاون في تقليل التلوث البلاستيكي، من خلال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في إنشاء الطرق عبر دمج البلاستيك المعاد تدويره في خلطات الأسفلت، مما يسهم في تحسين جودة الطرق وزيادة متانتها، وتقليل المخلفات البلاستيكية في المدافن الصحية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.

إعداد وثائق المشروعات وبحث إمكانية التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد وثائق المشروعات المطروحة، لبحث إمكانية تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية والجهات المانحة، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة في مصر.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة البيئة وبرنامج UN-HABITAT ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل التلوث البيئي، وتعزيز إدارة المخلفات، بما يدعم رؤية مصر 2030 لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.

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