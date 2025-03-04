البيئة تُطلق برنامجًا تدريبيًا لدعم العاملين غير الرسميين في منظومة إدارة المخلفات

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فعاليات الاحتفالية الخاصة بالبرنامج التدريبي للصحة والسلامة المهنية للعاملين بالقطاع غير الرسمي في المخلفات، جاء ذلك بالتعاون مع شركة تتراباك، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة"، بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووائل خوري، مدير عام شركة تتراباك.

وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الحكومة المصرية حرصت على تقنين أوضاع العاملين غير الرسميين من خلال منحهم مسمى وظيفي وتأمين اجتماعي وصحي، تنفيذًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي يشترط حصول أي متعامل مع المخلفات على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن العامل البشري هو العنصر الأساسي في نجاح منظومة إدارة المخلفات، مشيدةً بدور العاملين في القطاع كخط دفاع أول خلال جائحة كورونا.

برنامج تدريبي لتعزيز سلامة العاملين في قطاع المخلفات

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في جمع وفرز المخلفات، من خلال تنفيذ جلسات توعية لتثقيف العمال حول أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية وصيانتها، وتوزيع معدات الوقاية لضمان سلامة العاملين أثناء العمل، ومتابعة وتقييم الالتزام باستخدام المعدات، حيث أظهرت نتائج البرنامج أن أغلبية المستفيدين يستخدمون معدات الوقاية بانتظام.



وقد نجح البرنامج حتى الآن في تدريب 521 عاملًا، ومن المتوقع توسيع نطاقه ليشمل عددًا أكبر من المستفيدين في المستقبل.

وأكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن إدراج العاملين غير الرسميين في المنظومة الرسمية يعد خطوة محورية، حيث تم إصدار 1500 كارنيه مزاولة نشاط حتى الآن، وذلك تنفيذًا للمادة 19 من قانون المخلفات، التي تنص على ضرورة توفير تدريب ووسائل سلامة للعاملين في هذا المجال.

دعم رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة

يأتي هذا المشروع في إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة، الحكومة المصرية، والقطاع الخاص، لدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات المستقبلية لتعزيز الاستدامة وتحسين بيئة العمل للعاملين في قطاع إدارة المخلفات، مما يسهم في خلق تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.

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