حملات تموينية مكثفة في دمياط استعدادًا لشهر رمضان

أكد المحاسب مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل حملة تموينية مكبرة، تحت إشراف المحاسب مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط لمتابعة السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا للصالح العام.

وجاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وقد ترأس الحملة المحاسب مجدي عبد الكريم

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، وقد قام مساء بحملة تفتيشة سرية على الأسواق والمحالات التجارية ومحطات الوقود بمركزالزرقا وضواحيها؛ وذلك لضبط المخالفين وحمايه حقوق المواطن بالاشتراك مع كل من: المحاسب ضياء الدين قنديل مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمحاسب حاتم عبد الهادي مدير إدارة التموين بالزرقا، وجمال الديب وشريف أبو الحمايل.

حملات تموينية مكثفة لتموين دمياط

ضبط سيارات محمله بالمواد الغذائية

وأثناء التفتيش على الطريق العام تم ضبط سيارات محملة بالمواد الغذائية، وتم التأكد من صلاحيتها ومراجعه الفواتيرالخاصة بها وبالمرورعلى المحال التجارية تبين وجود عبوات سمن غير مدون عليها بيانات، وقد تم العثور على محطة وقود غير مرخصة تحتوي على كميات كبيرة من السولار والبنزين، وقد تم تحرير عدة محاضر تموينية ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدين أن كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين أو التلاعب بالدعم سيواجه عقوبات صارمة، وقد شدد السيد وكيل الوزارة على الحملات التموينية ستستمر خلال الفتره القادمة لضبط الاسواق وضمان توفير السلع المواطنين بجوده عالية.

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