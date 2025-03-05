بعد حجز مقعده بمجموعة التتويج، ماذا قدم المصري بالدور الأول من الدوري؟

أنهى فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بو جلبان مبارياته بالدور الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وحجز المصري مقعده بمجموعة التتويج بالدوري المصري.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين بالدور الثاني.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

أما مجموعة تفادي الهبوط يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

أرقام المصري في الدور الأول بالدوري

خاض فريق المصري البورسعيدي 17 مباراة فاز خلالها في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 وأحرز لاعبوه 19 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا.

صلاح محسن هو هداف الفريق برصيد 7 اهداف يليه كريم بامبو 3 اهداف ومحمود حمادة ومحمد الشامي وكل منهما هدفين

ويأتي عبد الرحيم دغموم في الترتيب الاول كافضل اسيست للفريق برصيد 4 اهداف كما ياتي كاكثر اللاعبين مشاركة بواقع 1208 دقيقة يليه كريم العراقي بواقع 1200 دقيقة ثم محمود حمادة 1179 دقيقة ومحمد هاشم 1126 دقيقة ومحمود جاد 1065 دقيقة

وبدأ فريق المصري البورسعيدي تدريباته أمس الثلاثاء، استعدادا لملاقاة فريق البنك الأهلي بمسابقة كأس مصر بعد انتهائه من الدور الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

ويستعد المصري البورسعيدي لمباراته بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر التي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل الموافق السابع من مارس.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة.

وقرر التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب نهاية مباراة المصري ومودرن سبورت التي انتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض المران أمس اللاعبين المستبعدين من مباراة مودرن سبورت بالدوري والتي فاز بها بنتيجة 4-2 والبدلاء على أن ينضم جميع لاعبي الفريق لمران اليوم الأربعاء.

المصري يعترض علي تغيير ملعب مباراة البنك الاهلي

وسادت حالة من الاستياء داخل النادي المصري البورسعيدي، بسبب اختيار ملعب برج العرب لمباراة الفريق أمام البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر.

وعلمت “فيتو” من مصادرها، أن استياء مجلس إدارة المصري من اختيار ملعب برج العرب، سببه إخطار الفريق البورسعيدي في بداية الموسم، بإقامة المباريات الجماهيرية فقط على ملعب برج العرب، فيما تقام باقي المباريات على ملعب السويس.

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