بو جلبان يرفض الراحة لاعبي المصري رغم التأهل لمجموعة التتويج

قرر التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب نهاية مباراة المصري ومودرن سبورت التي انتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري والبنك الاهلي

وجاء ذلك استعدادًا لمباراته بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر التي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل الموافق السابع من مارس.

مباراة المصري ضد مودرن سبورت

اكتسح فريق النادي المصري نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-2 خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري باستاد السويس الجديد.

أهداف مباراة المصري ومودرن سبورت

جاءت أولى المحاولات لفريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وتقدم فريق مودرن سبورت في الدقيقة 10 عن طريق محمد هلال من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مودرن من ركلة حرة عن طريق محمد هلال لتسكن الشباك.

وتعادل لفريق المصري البورسعيدي صلاح محسن في الدقيقة 16 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري من ركلة ركنية عن طريق عمرو السعداوي على رأس صلاح محسن الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

ثم احتسب الحكم خالد جمال ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 34 بعد عرقلة عمرو السعداوي من عبد الله حافظ لاعب مودرن سبورت.

وتصدى لركلة الجزاء فخر الدين بن يوسف على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك محرزًا هدف التقدم للمصري في الدقيقة 36.

وأحرز صلاح محسن هدف المصري الثالث في الدقيقة 68 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق دغموم على رأس صلاح محسن الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وأحرز صلاح محسن هدف المصري الرابع والهدف الثالث له هاتريك في الدقيقة 73 من كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق دغموم ليسدد صلاح محسن كرة رائعة داخل الشباك.

وأحرز محمد سعد هدف مودرن سبورت الثاني في الدقيقة 83 من تصويبة رائعة من محمد مسعد من يسار منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت لتسكن الكرة داخل الشباك.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل المصري المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 17 لقاء، فاز 8 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 19 هدفًا، ومني مرماه بـ11 هدفًا.

ترتيب مودرن سبورت بالدوري

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 17 لقاءً، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 10، أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط، ومني مرماه بـ24 هدفًا.

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