استياء في المصري البورسعيدي بسبب ملعب مباراة البنك في كأس مصر

سادت حالة من الاستياء داخل النادي المصري البورسعيدي، بسبب اختيار ملعب برج العرب لمباراة الفريق أمام البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر.

وعلمت “فيتو” من مصادرها، أن استياء مجلس إدارة المصري من اختيار ملعب برج العرب، بسبب إخطار الفريق البورسعيدي في بداية الموسم، بإقامة المباريات الجماهيرية فقط على ملعب برج العرب، فيما تقام باقي المباريات على ملعب السويس.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

وجاء ذلك استعدادًا لمباراته بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر التي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل الموافق السابع من مارس.

وقرر التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب نهاية مباراة المصري ومودرن سبورت التي انتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري الممتاز.

مباراة المصري ضد مودرن سبورت

واكتسح فريق النادي المصري نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-2 خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري بإستاد السويس الجديد.

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