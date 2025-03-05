رئيس جامعة الأقصر تترأس اجتماعًا لمتابعة مشروعات التطوير

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المنشآت الجامعية، لمتابعة أعمال الإنشاءات الجارية في الجامعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة والجهات التنفيذية المعنية.

اجتماع مجلس جامعة الأقصر

وشمل الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الهامة، منها: إنشاء مستشفيات الأقصر الجامعية بمدينة طيبة الجديدة، وسور وبوابات الجامعة، ومبنى كلية الهندسة، وكلية طب الفم والأسنان، وشبكة الطرق والمرافق بأرض الجامعة، والمدة الزمنية لإنجاز المشروعات.

كما ناقش الاجتماع سرعة الاستفادة من المباني الجاري تنفيذها، وفقًا لطلب مندوب مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للجامعة في 12 فبراير 2025، حيث تم التأكيد على دراسة إمكانية تشغيل بعض المباني جزئيًا لحين اكتمال الأعمال، خاصة في المنطقة بين كلية طب الأسنان وكلية الهندسة، بما يشمل المرافق والأسوار والبوابات.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروعات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحقيق رؤية الجامعة في تطوير بنيتها التحتية وفق أعلى المعايير.

وأشارت رئيس الجامعة إلى تشغيل المباني جزئيًا في الحرم الجامعي بمدينة طيبة الجديدة، تمهيدًا لبدء استخدامها العام القادم.

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