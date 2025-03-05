الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تترأس اجتماعًا لمتابعة مشروعات التطوير

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المنشآت الجامعية، لمتابعة أعمال الإنشاءات الجارية في الجامعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة والجهات التنفيذية المعنية.

اجتماع مجلس جامعة الأقصر 

وشمل الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الهامة، منها: إنشاء مستشفيات الأقصر الجامعية بمدينة طيبة الجديدة، وسور وبوابات الجامعة، ومبنى كلية الهندسة، وكلية طب الفم والأسنان، وشبكة الطرق والمرافق بأرض الجامعة، والمدة الزمنية لإنجاز المشروعات.

كما ناقش الاجتماع سرعة الاستفادة من المباني الجاري تنفيذها، وفقًا لطلب مندوب مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للجامعة في 12 فبراير 2025، حيث تم التأكيد على دراسة إمكانية تشغيل بعض المباني جزئيًا لحين اكتمال الأعمال، خاصة في المنطقة بين كلية طب الأسنان وكلية الهندسة، بما يشمل المرافق والأسوار والبوابات.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروعات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحقيق رؤية الجامعة في تطوير بنيتها التحتية وفق أعلى المعايير.

وأشارت رئيس الجامعة إلى تشغيل المباني جزئيًا في الحرم الجامعي بمدينة طيبة الجديدة، تمهيدًا لبدء استخدامها العام القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر جامعة الاقصر رئيس جامعة الاقصر المنشآت الجامعية اخبار جامعة الاقصر

مواد متعلقة

تسليم 10 قطع أراض بالمنطقة الصناعية بالأقصر لإقامة مصانع رخام وجرانيت وكارتون

رفع 28 طن مخلفات بغرب الأقصر (صور)

مرافق الأقصر تحرر 120 محضرا ومخالفات متنوعة بسوق خضار
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

الحكومة تقرر توحيد إجراءات تعيين المعلمين بين الأزهر ووزارة التعليم

13 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

منع التيك توكر سوزي الأردنية من السفر

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حكم الدين في قضية الفور كاستنج (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يوضح مراتب الولاية في القرآن (فيديو)

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

المزيد
الجريدة الرسمية