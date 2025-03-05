الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

مرافق الأقصر تحرر 120 محضرا ومخالفات متنوعة بسوق خضار

حملة بسوق خضار بالاقصر
حملة بسوق خضار بالاقصر

شن رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة، حملة مكبرة، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية داخل نطاق سوق خضار شرق السكة والشوارع المحيطة به.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد (23) محضر إشغال طريق، تحرير عدد (8) محضر بائع متجول، تحرير عدد (6) محضر نظافة عامة، تحرير عدد (15) محضر مضبوطات متنوعة، تحرير عدد (49) محضر إزالات إدارية، فضلا عن تحرير، عدد(12) محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد (7) محاضر عدم وجود شهادات صحيه، كما تم التشديد علي بائعي سوق الخضار بالالتزام بالباكيات المخصصة والالتزام بالنظافة أولا بأول.

شارك بالحملة، كلا من حاتم جابر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر والرائد محمد سيد وكيل إدارة شرطة المرافق، والرائد معتز إبراهيم رئيس مباحث شرطة التموين، والرائد محمد الراوي والرائد محمد شاهين والنقيب عبد الرحمن النخيلي والنقيب محمد حجازي ضباط إدارة شرطة المرافق، وأحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة ومحمد بدوي مدير سوق الخضار ومسؤولي حي شرق.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام،  والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

 

 

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