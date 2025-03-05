أبرز ردود الأفعال على مخرجات القمة العربية بالقاهرة.. المقاومة ترحب والاحتلال الإسرائيلي يواصل أكاذيبه.. والبيت الأبيض: ترامب متمسك بإعادة بناء غزة بدون حماس

لاقت مخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، العديد من ردود الفعل، والتي تم خلالها اعتماد الخطة المصرية لإعمار غزة ومواجهة مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

مخرجات القمة العربية بالقاهرة

وأكد جميع القادة العرب على دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ما قبل عام 1967، ورفض مخطط التهجير.

ومن جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن خطة إعادة الإعمار ترسم مسارًا سياسيًا وأمنيًا جديدًا في غزة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة ‏تكنوقراط لإدارة القطاع لمدة ستة أشهر، إلى جانب دعوة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة الغربية.

حماس ترحب بالخطة

ومن جانبها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية عن ترحيبها بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة، داعية إلى توفير جميع مقومات نجاح الخطة.

ورحبت حركة حماس بانعقاد القمة العربية الطارئة، معتبرة إياها خطوة متقدمة في الاصطفاف العربي مع القضية الفلسطينية. وأشادت الحركة بكلمات القادة والزعماء خلال القمة، والتي أكدت رفض تهجير الفلسطينيين، وإدانة مشاريع الضم والتوطين، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

كما ثمنت حماس تبني القمة لخطة إعادة إعمار غزة، داعية إلى توفير جميع مقومات نجاحها، ومؤكدة دعمها لقرار القمة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

مخرجات القمة.. تبني خطة مصرية لإعادة إعمار غزة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام القمة، اعتماد القادة العرب لخطة مصرية شاملة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة. تهدف هذه الخطة إلى توفير الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية التي دُمرت خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات الراهنة.

ردود الفعل الفلسطينية.. ترحيب ودعم للمواقف العربية

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال كلمته في القمة إلى رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم الخطة المصرية لإعمار غزة، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

مواقف عربية موحدة: رفض التهجير ودعم الحقوق الفلسطينية

أكد القادة العرب في بيانهم الختامي على رفضهم القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين، وإدانة مشاريع الضم والتوطين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.

وشددوا على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، مؤكدين أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر، وأن الشعب الفلسطيني، بدعم عربي موحد، قادر على إفشال المؤامرات التي تستهدفه.

رد الفعل الإسرائيلي

من ناحيتها، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية "لم يتناول حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023".

وفي السياق ذاته علق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على الخطة العربية التي أقرتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، بشأن قطاع غزة.

الرد الأمريكي على خطة إعادة إعمار غزة

وزعم البيت الأبيض، في بيان، إن "خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الرئيس دونالد ترامب، متمسك بمقترحه لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

مؤلفة من 112 صفحة، تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بعد اعتمادها بالقمة العربية

واعتمدت القمة العربية الطارئة "قمة فلسطين" في القاهرة، أمس الثلاثاء الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم دعم سريع لها.

وأوضح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بدلا من التهجير، أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، وأكدت أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.

وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة، خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

كما تتضمن ميناء تجاريًا ومركزًا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.