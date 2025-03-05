مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.

ضبط عنصر اجرامي شديد الخطورة بالقليوبية

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايتى " مخدرات، سلاح ناري" مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش، الهيروين" – بندقية آلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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