الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق بمحافظة القليوبية

مدير تعليم القليوبية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

ضبط عنصر اجرامي شديد الخطورة بالقليوبية

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايتى " مخدرات، سلاح ناري"  مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش، الهيروين" – بندقية آلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية القليوبية بنها

مواد متعلقة

فوز طالبات جامعة بنها بجائزة تشجيعية في مسابقة "معًا" للأفلام القصيرة

الانتهاء من 90% من أعمال صيانة الوصلة من الباور إلى بنها بالطريق الإقليمي

ضبط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 10.5 مليون جنيه في القليوبية

قبل أيام من افتتاحه، كل ما تريد معرفته عن مبنى الجراحة بمستشفيات جامعة بنها بعد تطويره
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

الكهرباء تجدد تحذيراتها للموطنين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

عربية النواب: مصر حصلت على توافق عربي ودولي بشأن خطة إعمار غزة

محمد صلاح يحسم المواجهة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

الشيخ محمد الليثي، التحق بالإذاعة في ريعان شبابه وقرأ في كل المحافل العربية والدولية

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية