الثلاثاء 04 مارس 2025
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محلية أرمنت تنظم ندوة توعوية بأهمية التأمين الصحي الشامل في الأقصر

محلية أرمنت تنظم
محلية أرمنت تنظم ندوة توعوية بأهمية التأمين الصحي

 شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، غرب الأقصر  ندوة تثقيفية للمواطنين وأصحاب المحال والمهن المختلفة بهدف تعزيز الوعي بأهمية التأمين الصحي الشامل، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر لعمل ندوات توعيه للمواطنين عن أهمية تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

التأمين الصحي الشامل 

 كما تهدف الندوة إلى توفير المعلومات اللازمة حول التسجيل والفوائد والمزايا التي يوفرها التأمين الصحي الشامل وكيف يتم مساعده غير المسجلين فى التأمين الصحى وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ودخولهم فى المنظومة لتلقى الخدمة،كما تم تناول إمكانية اختيار المستفيد لجهة علاجه وفق التعاقدات المعتمدة من الهيئة. وذلك تيسيرا على المستفيدين للحصول على خدمات المنظومة.

ووجه رئيس مدينة أرمنت بنشر التوعية على مستوى الوحدات القروية لذا تقرر عقد العديد من الندوات بجميع قرى المركز، وذلك فى حضور عددا من أصحاب المشروعات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

 

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