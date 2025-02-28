إبراهيم عادل أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري الممتاز

اختير إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة ١٦ من بطولة الدوري، على استاد الإسكندرية.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز الدي رفع رصيد الفريق إلى ٣٩ نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.



يذكر أن هذه هي المرة السادسة التي يحصل فيها إبراهيم عادل على جائزة رجل المباراة هذا الموسم.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

وفاز نادي بيراميدز على نظيره فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية اليوم في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة 1+45، اضاف مصطفي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وجاء الهدف الثالث عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 77.

وسجل ايمانيول ابيه هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 79.

وسجل رمضان صبحي هدفا في الدقيقة 7 قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – أحمد أيمن – مؤمن شريف

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: فادي فريد - شكري نجيب – سمير فكري

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي



ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري

وبتلك النتيجة يستعيد فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بينما ياتي الاتحاد السكندري في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

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