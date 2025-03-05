26 ألف مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير 46 ألفا و157 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 26 ألفا و432 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و865 مخالفة السير بدون تراخيص، و4 مخالفات موقف عشوائي، 283 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص و16 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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