الحبس 6 أشهر لمسؤول مخزن بتهمة حيازة وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء بالحبس 6 أشهر لمسؤول مخزن منتجات بتهمة حيازة وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بدائرة القسم.

ونجحت أجهزة الأمن بمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة في القبض على مسؤول مخزن مواد غذائية في دائرة القسم، يقوم بتجميع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وبيعها للمستهلكين على أنها صالحة.

وتم العثور داخل المخزن على طن من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وبدائلها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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