بعد استغاثته بالداخلية، ضبط المتهمين بسرقة سيارة شخص من أمام منزله بالبحيرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بسرقة سيارة مواطن من أمام منزله بالبحيرة بعد استغاثته على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

سرقة سيارة مواطن من أمام منزله بالبحيرة

تعود الواقعة إلى رصد أجهزة الأمن، شكوى لأحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلالها من سرقة سيارته من أمام منزله بالبحيرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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