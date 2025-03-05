الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

مبعوث أممى يدين بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا

جير بيدرسن، فيتو
جير بيدرسن، فيتو

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، الهجمات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضى السورية والانتهاكات المستمرة فى المنطقة منزوعة السلاح وحولها، والتى تم إنشاؤها كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

 زعزعة استقرار الوضع الهش

وقال جير بيدرسن - في بيان نقله مركز أنباء الأمم المتحدة - إن "مثل هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل، وزيادة التوتر الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والانتقال السياسي المستدام".

 موجة حديثة من الغارات الجوية والغارات البرية 

وتأتي الإدانة في أعقاب موجة حديثة من الغارات الجوية والغارات البرية التي استهدفت جنوب سوريا، والتي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها ضرورية للأمن القومي وإبعاد الأسلحة عن أيدي الجماعات المسلحة المعادية لإسرائيل.

احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها

ودعا بيدرسن، إسرائيل إلى "وقف الانتهاكات والوفاء بالتزاماتها الدولية والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم الصراع".

وحث جميع أطراف الصراع في جميع أنحاء المنطقة إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مضيفا أن "الحوار البناء والالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي ضروريان للأمن".

 

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سوريا الأمم المتحدة سيادة سوريا

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