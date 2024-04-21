سيد مكاوي وصلاح جاهين ثنائي جمعهما الولد الشقي واتفقا على الرحيل فى يوم واحد

سيد مكاوى وصلاح جاهين توأم الليلة الكبيرة جمعتهما الصداقة والحب، توأمين بل صديقين حميمين وكأنهما اتفقا على يوم الرحيل لكن بفارق 11 عاما، ففي مثل هذا اليوم عام 1997 رحل الموسيقار سيد مكاوى وفى مثل هذا اليوم عام 1986 رحل الشاعر الفنان صلاح جاهين، وبرحيلهما خلت الخريطة الموسيقية المصرية من الكلمة المرحة البسيطة والنغمة الشرقية الأصيلة.

اشترك سيد مكاوي وصلاح جاهين فى برنامج إذاعي بعنوان "سوق بلدنا" لكنهما لم يتعارفا ولم يلتقيا فقط سجل فيه سيد مكاوى كلمات لا يعرف صاحبها " صلاح جاهين "، لكنهما تعارفا حين جمعهما فى البداية لحن مقدمة المسلسل الإذاعي " الولد الشقي " كأول عمل بينهما بالغناء مع الفنانة الاستعراضية صفاء ابو السعود الذي كتبه الساخر محمود السعدني وهو من الحان مكاوى وكلمات جاهين، ثم كان اللقاء الثانى في اغنية صباح انا هنا يابن الحلال لاعايزة جاه ولا كتر مال.

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فى السوق كلام جميل

عن هذه المرحلة من حياته يقول الموسيقار سيد مكاوى: عملت أولا في الإذاعة وقدمت برنامج "سوق بلدنا"، يكتبه صلاح جاهين أنا أغنيه ويخرجه صلاح أبوسيف وتلحين أحمد صدقى وكنت لم أعرف صلاح حتى ذلك الوقت مجرد أنه اسم كاتب الكلمات، وكان يكتب في السوق كلام جميل، حيث يقول فيه: يامهون هون.. دى جمايلهم حاملينها / المدرة والمجداف.. والجلع طويل هداف / وأبوين ودرعه وكتاف.. دى نعيمة شاكرينها /

شايل على اكتافى وكافى.. إردب غلة خفافى / يكيد عزولى المتعافى.. شيلنى يابووي

الملحن سيد مكاوى

وأضاف مكاوي:حبيت أشوف صلاح جاهين وأعرفه، دورت عليه حتى قابلته يوما في قهوة النشاط بالجمالية، التي كنت دائم الحضور إليها بالصدفة كان يجلس بجوارى، وعندما عرف أني سيد مكاوي، قال لي: "أنا في انتظارك مليت"، وكان وقتها العدوان الثلاثي وفي دردشتنا قلنا هنحارب فكانت بداية التعاون بيني وبين صلاح جاهين، حيث قام بكتابة القصيدة في يومين، وكتب يقول: هنحارب هانحارب.. كل الناس هاتحارب.. مش خايفين من الجايين.. بالملايين حانحارب.. تحيا مصر، تحيا مصر أما هو فقد كان قد سمعني فى الإذاعة أغنى (آخر حلاوة ) وظل يبحث عنى إلى أن كان اللقاء بالصدفة فى قهوة النشاط.

الشاعر صلاح جاهين

وتابع سيد مكاوى: ذهبنا أنا وصلاح جاهين إلى الإذاعة لتسجيل أغنية هانحارب، وقامت الغارة، ومنع الدخول إلى الإذاعة، وبحثنا عن كورس لتسجيل الأغنية، فلم نجد سوى العاملين بالإذاعة؛ للقيام بدور الكورس، وتم تسجيل أول أغنية بيننا، لكن كانت صداقتي الكبيرة له في مجلة روزاليوسف وهو كان وقتها لا يعرف غير الرسم والكتابة ومحدود الأصدقاء، وكان يرسم وقتئذ تحت عنوان (وجع دماغ دولي).

وتابع سيد مكاوى: كل يوم كنت أذهب إلى مجلة روز اليوسف، حيث التقى بالفنان صلاح جاهين حسن فؤاد والكاتب فتحي غانم وإحسان عبد القدوس وصلاح جاهين والفنانين بهجت عثمان وجمال كامل وحجازي وكانت مجموعتنا نسميها "حرافيش السيدة"، ويعترف مكاوى انه استفاد كثيرا من الاحتكاك بهذه القعدات فى روز اليوسف،

مكاوى وجاهين

وأضاف مكاوى: فكرت أنا وصلاح جاهين نعمل حاجة للإذاعة، فعملنا من خلال برنامج كان يقدمه الصحفى حسن إمام عمر أوبريت بعنوان (ياولاد حارتنا توت توت.. هاتوا قوام النبوت)، بعدها عملنا موال (عشاق القنال) كتب جاهين يقول فيه: يجعل كلامي فانوس وسط الفرح قايد.. يجعل كلامي ولا ناقص ولا زايد.

الصفقة على المسرح

إلى جانب الإذاعة قدم الثنائي الفني صلاح جاهين وسيد مكاوى فى المسرح مسرحية "الصفقة" التى كتبها توفيق الحكيم وقال صلاح فيها: الأرض قالت آه.. الفاس بيجرحنى.. رديت وأنا محني آه منك أنت آه، بعد ذلك قدمنا مسرحيات "دائرة الطباشير القوقازية، الإنسان الطيب"، وكلها على المسرح القومى إخراج سعد أردش، ثم جاءت الليلة الكبيرة مع المخرج صلاح السقا ليضاف إلى الثنائى عضوا جديدا ويصبح الثلاثة مكاوى وجاهين والسقا ثالوثا فنيا.

المسحراتي جعلتهم ثالوثا