فؤاد حداد.. مؤسس شعر العامية الملحمي في مصر.. أبدع بكلمات المسحراتي.. ساهم في تأسيس نقابة التجاريين.. تنبأ بأحداث ثورة يوليو.. و«الأرض بتتكلم عربي» أشهر أغانيه

فؤاد حداد، أحد أهم شعراء العامية في القرن العشرين، والمؤسس الحقيقي لشعر العامية الملحمي فى مصر، أبدع بكلمات المسحراتي التي استمرت تعرض سنوات في رمضان، أطلق عليه النقاد لقب فنان الشعب، مسحراتي الشعب، حيث استلهم كلمات أشعاره من التراث المصري، رحل في مثل هذا اليوم الأول من نوفمبر عام 1985.

ولد فؤاد سليم حداد الشهير باسم فؤاد حداد عام 1928 بحى الظاهر بالقاهرة، لأسرة مسيحية، الأب لبنانى بروتستانتي وأم سورية كاثوليكية، تعلم بالمدارس الفرنسية بمصر، وكانت لدى فؤاد حداد منذ الصغر موهبة حب القراءة والاطلاع على التراث الشعري الذى وجده فى مكتبة والده، وكذلك على الأدب الفرنسى لإتقانه اللغة الفرنسية، تخرج في الجامعة الأمريكية ببيروت تخصص في الرياضة المالية، وبعد عودته إلى القاهرة عمل مدرسًا في كلية التجارة بجامعة فؤاد الأول التي أصبحت فيما بعد جامعة القاهرة، وما زالت كتبه تدرس بها حتى الآن.

العضو رقم واحد بنقابة التجاريين

ساهم فؤاد حداد في تأسيس نقابة التجاريين وكان هو صاحب العضوية رقم واحد بعد إنشاء نقابة التجاريين، ولقد ساهمت هذه النشأة والتعليم المتنوع في صقل موهبته، واعتنق الإسلام وهو في المعتقل، فكتب عن المعاني الإسلامية النبيلة وعن عمر بن الخطاب والإسراء والمعراج وغيرها.

الشاعر فؤاد حداد

اتجه فؤاد حداد إلى كتابة الشعر الحر أول إنتاجه "ديوان أحرار وراء القضبان " أوكان اسم الديوان من قبل “افرجوا عن المسجونين السياسيين”، والذي تم تغييره بناءً على طلب الرقابة إلى “أحرار وراء القضبان”، وهو الديوان الذي كتبه وهو في المعتقل في السجون الملكية ما قبل ثورة يوليو عام 1952.

أحرار وراء القضبان أولى قصائده

وفي أولى قصائد ديوان “أحرار وراء القضبان”، تحكي كلمات فؤاد حداد عن الوضع العام وقت كتابتها وكأنها نبوءة لما حدث في ثورة 1952، ويهدي حداد القصيدة لكل المعتقلين بلا تهمة واضحة، ولكل بريء في السجون.

33 ديوانا بين الوطنية والقومية

أصدر الشاعر فؤاد حداد 33 ديوانا في حياته وطبع منها بعد وفاته أكثر من نصفها منها عشرة دواوين فى فترة حكم جمال عبد الناصر، حيث كان مؤيدا للثورة فكتب يقول: الفاس في إيد جمال..تحرس قبر صلاح الدين / يا غنى الشعب يا بطل.. أغنى في محبتك يابو العرب موال.

الشاعر فؤاد حداد



وفي عهد السادات كتب ديوانين وقصائد متفرقة، وعاش حالة صراع بسبب الانفتاح والرأسمالية وبالرغم من اختلافه مع السادات إلا أنه لم ينكر حقه كبطل حرب فوضع ديوانا بعنوان "شوق أيام وأجيال كثيرة الحقيقة الخالدة"، وكانت فترة الثمانينيات عهد مبارك فترة ازدهار لفؤاد حداد فكتب فيها ديوان يقول: “ماعرفش بطوننا وسعت ولا إيه”.

الأرض بتتكلم عربي أشهر أغانيه

من أسماء دواوين الشاعر فؤاد حداد: استشهاد جمال عبد الناصر، الحلزونة، كلمة مصر، حانبنى السد، الحضرة الذكية، الشاطر حسن، على باب الله، نور الخيال، ريان يافجل، لازم تعيش المقاومة، كما استلهم فؤاد حداد من التراث المصري عددا من الملاحم من أشهرها أدهم الشرقاوي، ومن أشهر أغانيه الوطنية: الأرض بتتكلم عربى، ازرع كل الأرض مقاومة، حي معايا الخطوات، الأرض بتتكلم عربى.



واعتقل الشاعر فؤاد حداد مرة أخرى عام 1959 لمدة خمس سنوات، وأثناء اعتقاله للمرة الثانية كتب أغنيته الشهيرة "الليلة يا سمرا " احتفالا بعيد ميلاد زميله بالزنزانة التى كانت تضم محمد حمام وزكي مراد وأحمد منيب، والتى غناها فيما بعد محمد منير، ثم خرج ليكتب قصائده المميزة فى شعر العامية، فكتب أشعار الرقصات مثل "الدبة" و"البغبغان" و"الثعبان" وغيرها.

مسحراتي شهر رمضان

وتعتبر حلقات المسحراتي من أهم الأعمال في مسيرة فؤاد حداد وكذلك من أهم علامات شهر رمضان سواء في مصر أو في الوطن العربي، ولهذه الحلقات قصة، حيث طلبت الإذاعة من الشاعر صلاح جاهين كتابة حلقات المسحراتي فقدم جاهين حلقة واحدة وبعدها اقترح أن يكتبها صديقه فؤاد حداد لأنه أقدر منه على كتابتها، وقد فعل فظهرت لنا الحلقات التي كتبها الراحل وقدمها سيد مكاوي عام 1964، وانتقلت نفس الحلقات إلى التليفزيون عام 1983.

فؤاد حداد قرب النهاية

وهناك عدد آخر من الأعمال الفنية التي حملت توقيع الراحل فؤاد حداد، حيث كتب أشعار فيلم "المغنواتي "عام 1979 تأليف يسرى الجندى وإخراج سيد عيسى، بطولة صلاح منصور، شكري سرحان، سهير المرشدي، محمود الجندي، المنتصر بالله، أحمد عقل، كما كتب كلمات تتر مسلسل " أيوب البحر " عام ١٩٨٢، وكتب كلمات أغاني المسلسل الإذاعي البحث عن الذات.

كتب أغاني كعبلون والمزيكاتى والبعبع

وفى عام ١٩٨٥ قدم فؤاد حداد أغنيات مسرحية كعبلون، حيث كتب كلمات أغنيتي "أم العروسة" و"لما يبقى القلب صادق"، وفي عام ١٩٨٨ كتب كلمات أغاني فيلم "المزيكاتي"، وكتب كلمات أشعار مسرحية " البعبع " عام ١٩٩٠، وكذلك أشعار مسرحية "قاعدين ليه؟ " عام ٢٠٠٥، وفي ٢٠١١ كانت كلمات أغنيات فيلم "كف القمر"، وفي ٢٠١٦ تم تقديم مسرحية من تأليفه بعنوان " من القلب للقلب".

