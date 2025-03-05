الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

زد ينتظر هدايا الأهلي وغزل المحلة لتحديد مصيره في الدوري

زد
زد

الدوري المصري، ينتظر زد ما ستفسر عنه مباريات اليوم الأربعاء في ختام الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لتحديد مصيره بشأن التواجد في مجموعة التتويج أو مجموعة الهبوط  .

 

 

زد ينتظر هدايا الأهلي وغزل المحلة 

وينتظر زد تعثر طلائع الجيش أمام الأهلي بالخسارة وتعثر بتروجت أمام غزل المحلة سواء بالتعادل أو الخسارة لضمان التواجد في مجموعة التتويج بالدوري هذا الموسم.

 

 

ويتواجد  زد اف سي 21 نقطة في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن طلائع الجيش، فيما يتواجد بتروجيت 19 نقطة بالمركز الثاني عشر قبل مباريات اليوم في ختام المرحلة الأولي للدوري المصري.

 

 

وتختتم اليوم الأربعاء مباريات المرحلة الأولي بمواجهات آخر ثلاث مباريات للجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

 يلتقي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتروجيت ضد غزل المحلة، بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، الأهلي ضد طلائع الجيش.

 

وتحسم مباريات اليوم 4 مقاعد في مجموعتي التتويج والهبوط لبطولة الدوري المصري بنظامه الجديد هذا الموسم بواقع مقعدين لمجموعة التتويج ومثلهما لمجموعة الهبوط.

 

والفرق الأربعة هم  حرس الحدود 22 نقطة ، زد اف سي 21 نقطة ، طلائع الجيش 21 نقطة ، بتروجيت 19 نقطة.

 

وضمنت 7 فرق التواجد في مجموعة التتويج للمنافسة علي لقب الدوري المصري وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

 

على الجانب الآخر ضمنت فرق: سموحة، الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت التواجد ضمن مجموعة الهبوط.

 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولي 

1- بيراميدز 39 نقطة 
2- الأهلي 36 نقطة 
3- الزمالك 32 نقطة 
4- المصري البورسعيدي 30 نقطة 
5- البنك الأهلي 29 نقطة 
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة 
7- فاركو 23 نقطة 
8- حرس الحدود 22 نقطة 
9- زد اف سي 21 نقطة 
10- طلائع الجيش 21 نقطة 
11- سموحة 20 نقطة 
12- بتروجيت 19 نقطة 
13- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
14- الجونة 17 نقطة 
15- غزل المحلة 17 نقطة 
16- الإسماعيلي 14 نقطة 
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط

 

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