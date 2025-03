تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، بدء أعمال تنفيذ " البوغاز " أول ممر ملاحي يربط مارينا الشمالية بتوسعاتها الجنوبية بنيو مارينا، يرافقه المهندس عمرو محيي، نائب رئيس الجهاز والمهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز، أن البوغاز يُعد أهم ممر ملاحي لتغذية البحيرات الجنوبية من مياه البحر المتوسط بطول (550 م.ط).

وأضاف رئيس الجهاز، أن التصميمات الإنشائية والأعمال التنفيذية ستراعي دخول وحركة تنقل المراكب السياحية بين بحيرات مارينا، بما يحقق مختلف فرص الاستمتاع بالبحيرات لملاك ورواد مارينا والقرى السياحية، والاستفادة من الخدمات التي سيتم إنشاؤها بالتوسعات الجنوبية لمارينا.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، عن استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير مداخل مارينا، وإضافة تنسيقات حضارية تتناسب مع أعمال التطوير أيضا للمحاور الخارجية أمام مركز مارينا العلمين السياحي.

كما تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والبحيرات بالمنطقة، واطَّلع على معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ طريق الازدواج، بنسبة تنفيذ متوسطة، وشدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9/3/2025، وحتى يوم الثلاثاء 25/3/2025، في مواعيد مقررة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان، على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمدينة ناصر الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى الثانى، المجاورة الثالثة، والمخصصة بالقرعة العلنية، القطع من 2: 25، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 12/3/2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 13/3/2025.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 126: 150، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.