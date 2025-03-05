جامعة القناة تنظم برامج تدريبية لطلاب المدارس حول قيم الولاء والانتماء (صور)

نظمت جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان " ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب" بمدرسة عباس العقاد الابتدائية، في محافظة الإسماعيلية، بحضور 42 طالبا، في إطار دورها التوعوي والتربوي.

أهمية تعزيز الولاء والانتماء

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تعزيز مشاعر الولاء والانتماء لدى الطلاب منذ الصغر، موضحا أن الهوية الوطنية تشكل الأساس المتين لبناء أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع والحفاظ على مكتسباته.

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

تنمية وعي طلاب المدارس

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى دور المؤسسات التعليمية في تنمية وعي الطلاب بتاريخهم وقيمهم الوطنية، بما يسهم في إعداد مواطنين فاعلين يحملون مسؤولية بناء المستقبل.

التكامل بين المؤسسات التعليمية

من جانبها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن غرس مفاهيم الولاء والانتماء يتطلب جهودا تكاملية بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع، مع التركيز على بناء وعي حقيقي لدى الطلاب حول هويتهم الثقافية والوطنية، وتعزيز فهمهم لمسؤولياتهم تجاه وطنهم.

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

جاءت الندوة في سياق الجهود المستمرة للجامعة لغرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية والانتماء لدى النشء، تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

قدم الندوة الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية، متناولا مفهوم "جينالوجيا المواطن"، الذي يركز على تتبع تطور فكرة المواطنة عبر العصور، وتأثيرها في تشكيل الولاء والانتماء. كما أوضح الفرق بين الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن الولاء يمثل الالتزام الحقيقي تجاه الوطن والدفاع عن مصالحه، بينما يعكس الانتماء الشعور العاطفي والفكري بالارتباط بالأرض والثقافة والتاريخ.

وشدد على أهمية ترسيخ كلا المفهومين لدى الأجيال الجديدة من خلال التعليم والتنشئة السليمة.

تم تنظيم الندوة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.







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