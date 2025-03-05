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حوادث

حبس تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه في الجيزة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قررت نيابة الجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 153 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 

وباشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، لاتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال استثمارها في شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية.

 

وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 153 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نيابة الجيزة الجيزة وزارة الداخلية

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