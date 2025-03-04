الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي غسل 200 مليون جنيه من التنقيب عن الذهب الخام

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها،وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  200 مليون جنيه.

وألقى القبض على (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

 

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