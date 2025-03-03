الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

حجز مالك شركة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية

حبس
حبس

أمرت نيابة الاموال العامة، بحجز مالك شركة استثمار عقاري بالجيزة بتهمة غسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

اتخذت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية).
 

وقدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
 

 

 

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