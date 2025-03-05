الأربعاء 05 مارس 2025
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سياسة

خبير قانون دولى يكشف تداعيات منع المساعدات الغذائية عن غزة

المساعدات الانسانية،فيتو
المساعدات الانسانية،فيتو

قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي: إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هو جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية.

 

قرار نتنياهو انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني

 

وقال: إن قرار  نتنياهو منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بحجة تعثر مفاوضات المرحلة الثانية، يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير احتياجات السكان المدنيين الأساسية. 

وأضاف مهران أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة واضحة تمامًا؛ إذ تنص على وجوب السماح بحرية مرور جميع رسالات الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية.

خطورة استخدام الجوع “سلاح حرب” 

 

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن استخدام الجوع كسلاح حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عندما يكون جزءًا من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.

وعن ربط المساعدات الإنسانية بمسار المفاوضات، بين  مهران أن من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني الفصل التام بين العمل الإنساني والاعتبارات السياسية أو العسكرية، مشددا على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط أو أداة تفاوضية.

وأضاف أن الشروط التعسفية التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات تتنافى مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم أطراف النزاع بضمان حرية مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المحاصرة.

وحذر مهران من أن منع المساعدات يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرًا الي انه وفقًا للأمم المتحدة، يواجه الآلاف من الأطفال خطر الموت جوعًا.

وأكد أن المجتمع الدولي، وتحديدًا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونًا بالتدخل لضمان احترام الاتفاقيات، وفقًا للمادة المشتركة الأولى التي تنص على أن تتعهد الأطراف بأن تحترم وتفرض احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

واختتم مهران مؤكدا أن العدالة الدولية وإن تأخرت لن تسقط بالتقادم، موضحا أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون يومًا ما المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

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غزة المساعدات الانسانية نتنياهو القانون الدولي جرائم الابادة

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