وزير الخارجية: قادرون على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات

كشف وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أن الدول العربية قادرة على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات، مشيرا الى أن ما تم الاتفاق عليه حلا عمليا يمكن تنفيذه على أرض الواقع.

وقال فى تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن قمة القاهرة قدمت حلا بديلا عمليا كما طلبت الولايات المتحدة، وأن ما تم الاتفاق عليه في قمة فلسطين يعالج المأساة في غزة.

كما أوضح أنه سيكون هناك زيارات لعدة عواصم لشرح خطة الإعمار بشكل تفصيلي، لافتا الى وجود تفاهم وتوافق حول الأسماء المقترحة لإدارة غزة لمدة ستة أشهر.

وقال إن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تكون لشخصيات فلسطينية مستقلة، موضحا أنه لتنفيذ إعادة إعمار غزة يجب استدامة وقف إطلاق النار.

كما بيّن وزير الخارجية أنه يجب أن يكون هناك بيئة مواتية تسمح بتنفيذ خطة إعمار غزة، ولتنفيذ إعادة إعمار غزة يجب استدامة وقف إطلاق النار.

خطة الإعمار



وذكر الوزير إن هناك ستكون زيارات لعدة عواصم لشرح خطة الإعمار بشكل تفصيلي، وأن البيان الختامي للقمة أكد اعتماد الدول العربية لخطة إعمار غزة.

إلى ذلك أشار إلى أن تجسيد الدولة الفلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تكرار العنف، موضحا ان الرئيس ترامب ذكر بوضوح إنه ضد العنف ويُريد السلام.

وقال إن الإدارة الأمريكية ليست متمسكة بالتهجير لكنها أرادت حلا بديلا، وأن القادة العرب اعتمدوا خطة مصر لإعمار غزة لتصبح خطة عربية.

إلى ذلك كشف وزير الخارجية أن رئيس المجلس الأوروبي أشاد بخطة إعادة إعمار غزة، وأكد على المشاركة بفعالية فيها.

ولفت إلى أن قمة فلسطين تدعم الشعب الفلسطيني في صموده وبقائه في أرضه.

خطة إعادة إعمار غزة



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتماد خطة إعادة إعمار غزة بالقمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، أمس الثلاثاء.

يذكر أن مصر كانت أعلنت منذ أسابيع أنها أعدت خطة من أجل إعادة إعمار غزة. وقبل يومين، أكد وزير خارجيتها بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن الخطة جاهزة، وسيتم عرضها على القادة العرب خلال القمة العربية للموافقة عليها.

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