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حوادث

اليوم، الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما

الحكم في طعن شيرى
الحكم في طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما

تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، الحكم  في طعن "شيرى هانم وابنتها زمردة" على حكم حبسهما 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة.

 طعن "شيرى هانم وابنتها زمردة"

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قد قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها نورا وشهرتها زمردة، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

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وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» - وشهرتها «شيري هانم» - و«نورا» - وشهرتها «زمردة» - لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

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