تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وليفركوزن قبل صدام الليلة بدوري الأبطال

تترقب جماهير كرة القدم بصفة عامة والجماهير الألمانية بصفة خاصة، صدام بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، على ملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في جميع المسابقات

وقبل مباراة الليلة، التقي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في 102 مباراة في جميع البطولات حقق بايرن ميونخ الفوز في عدد 60 مباراة وتلقي الخسارة في 22 مباراة وحسم التعادل نتيجة 20 مباراة وسجل بايرن ميونخ 203 هدفا فيما أحرز باير ليفركوزن عدد 123 هدفا.

موعد مباراة البايرن ضد ليفركوزن

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور لـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

ومن المقرر أن تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة "beINSPORTS” الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين ليفركوزن ضد بايرن ميونخ



ومن المقرر أن يلتقي باير ليفركوزن ضد البايرن في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 مارس على ملعب "باي أرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام سيلتك في الملحق بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



بينما تأهل ليفركوزن إلى دور الـ16 بشكل مباشر بعد احتلال المركز السادس في الدوري بعد حصده لـ16 نقطة من ثماني مباريات.

وأنهى ليفركوزن هيمنة البايرن على لقب الدوري الألماني، التي استمرت على مدار 11 موسما متتاليا، بعدما أحرز البطولة الموسم الماضي.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في جميع مبارياته الست التي لعبها ضد بايرن، منذ أن تولى الإسباني تشابي ألونسو تدريب الفريق في أكتوبر 2022.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد باير ليفركوزن

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، أوباميكانو، كيم، ديفيز.

خط الوسط: جوريتزكا، بالينيا، موسيالا.

خط الهجوم: أوليسي، هاري كين، ساني.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: هينكابي، تاه، هيرموسو.

خط الوسط: فريمبونج، تشاكا، بلاسيوس، جيرمالدو.

خط الهجوم: فيرتز، عدلي، بونيفاس.

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