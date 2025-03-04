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رياضة

أستون فيلا يهزم بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

استون فيلا
استون فيلا

حقق أستون فيلا الإنجليزي الفوز بنتيجة 3-1 من ملعب كلوب بروج البلجيكي، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار، قطع المدرب أوناي إيمري نصف الطريق نحو ربع النهائي في انتظار نتيجة مباراة الإياب في ملعب فيلا بارك في 12 مارس الجاري.

 

أستون فيلا يفوز على بروج

وبدأ أستون فيلا المباراة بقوة بتسجيل هدف مبكر عبر ليون بايلي بعد مرور 3 دقائق من صافرة البداية، لكن ماكسيم دي كويبر عادل النتيجة للفريق البلجيكي بعد 9 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وانتهت معاناة أستون فيلا في الدقيقة 82، عندما سجل براندون ميشيل هدفًا عكسيًا في مرماه، ليتقدم الفريق الضيف 2-1.

وبعد 6 دقائق فقط، حصل أستون فيلا على ركلة جزاء حولها البديل ماركو أسينسيو إلى هدف ثالث في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإنجليزي 3-1.

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