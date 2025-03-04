الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه بعد عروض الدوري السعودي وآرسنال

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

حدد نادي بايرن ميونخ الألماني ثمن بيع أحد نجومه أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة من أندية الدوري السعودي.

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع كومان 

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد حدد بايرن ميونخ ثمن جناحه الفرنسي كينجسلي كومان ما بين 35 إلى 45 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن كومان يعد من اللاعبين الذي يرغب البايرن في التخلص منهم خلال الصيف المقبل، لتخفيض ميزانية الأجور في النادي إضافة إلى الحصول على المال من وراء بيعه.

وأشارت بيلد إلى أن الوجهة التالية لكومان ستكون آرسنال أو الدوري السعودي.

وشارك كومان في 32 مباراة رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويستعد بايرن ميونخ لاستقبال باير ليفركوزن غدًا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ نادي بايرن ميونخ بايرن ميونخ الالماني الدوري السعودي كومان

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يغرد على ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 24

أرسنال يزاحم برشلونة على خطف نجم بايرن ميونخ

مدافع ريال مدريد: بايرن ميونخ مرشح للتتويج بدوري الابطال

نيمار يكشف كواليس فشل انتقاله إلى بايرن ميونخ قبل انضمامه لبرشلونة

ads

الأكثر قراءة

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ضوابط صيام مرضى السكري خلال شهر رمضان (فيديو)

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

قمة فلسطين، أحمد الشرع يصل القاهرة للمشاركة بالقمة العربية الطارئة

ميليشيا الدعم السريع تستهدف أكبر سدود السودان بطائرات مسيرة، وخبير يكشف حالة سد مروي

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

القوات البحرية تشارك في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

استقرار الحالة الصحية لنقيب الممثلين أشرف زكي

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

منوعات

المزيد

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

أدريان برودي يكسر الرقم القياسي لأطول خطاب قبول في تاريخ الأوسكار

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 رسائل هامة من دار الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن صيام رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس ومعجزات بدر الكبرى

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

المزيد
الجريدة الرسمية