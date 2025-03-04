بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه بعد عروض الدوري السعودي وآرسنال

حدد نادي بايرن ميونخ الألماني ثمن بيع أحد نجومه أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة من أندية الدوري السعودي.

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع كومان

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد حدد بايرن ميونخ ثمن جناحه الفرنسي كينجسلي كومان ما بين 35 إلى 45 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن كومان يعد من اللاعبين الذي يرغب البايرن في التخلص منهم خلال الصيف المقبل، لتخفيض ميزانية الأجور في النادي إضافة إلى الحصول على المال من وراء بيعه.

وأشارت بيلد إلى أن الوجهة التالية لكومان ستكون آرسنال أو الدوري السعودي.

وشارك كومان في 32 مباراة رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويستعد بايرن ميونخ لاستقبال باير ليفركوزن غدًا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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