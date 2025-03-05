موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يلتقي بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة البايرن ضد ليفركوزن

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور لـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

ومن المقرر أن تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة "beINSPORTS” الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

كما من المقرر أن يلتقي باير ليفركوزن ضد البايرن في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 مارس على ملعب "باي أرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام سيلتك في الملحق بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تأهل ليفركوزن إلى دور الـ16 بشكل مباشر بعد احتلال المركز السادس في الدوري بعد حصده لـ16 نقطة من ثماني مباريات.

وأنهى ليفركوزن هيمنة البايرن على لقب الدوري الألماني، التي استمرت على مدار 11 موسما متتاليا، بعدما أحرز البطولة الموسم الماضي.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في جميع مبارياته الست التي لعبها ضد بايرن، منذ أن تولى الإسباني تشابي ألونسو تدريب الفريق في أكتوبر 2022.

موقف بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني

في الوقت الذي تراجع فيه مستوى ليفركوزن بعض الشيء بالمقارنة مع الموسم الماضي، إلا أن رجال المدرب تشابي ألونسو تمتعوا بالصلابة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق 8 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

ولم يخسر ليفركوزن سوى مرة واحدة في الدوري الألماني هذا الموسم أمام لايبزيج في الجولة الثانية، وحصد 53 نقطة من 24 مباراة، ويملك ثاني أقوى خط هجوم في البوندسليجا وثالث أقوى خط دفاع وثاني أكثر الأندية في فئة الركض السريع "سبرينت"، وبالتالي يملك ليفركوزن كل المقومات للقتال اليوم، بحسب أرقام الموقع الرسمي للبوندسليجا.

أما بايرن ميونخ الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري، فشهد تطورًا كبيرًا في مستواه ونتائجه هذا الموسم تحت قيادة مدربه فنسنت كومباني، بحصد 61 نقطة في الدوري، وهي خامس أكبر حصيلة من النقاط يحصدها فريق في تلك المرحلة من الموسم.

أبرز أرقام بايرن ميونخ وليفركوزن هذا الموسم

ويملك البايرن أقوى خط هجوم برصيد 72 هدفًا وأقوى خط دفاع باستقبال 20 هدفًا، وهو أكثر فرق البوندسليجا تسديدًا (449) ويملك أعلى معدل لنسبة الاستحواذ على الكرة (64%)، ومنذ الخسارة أمام ماينز في الجولة 14 لم يخسر البايرن في آخر 10 مباريات في الدوري.

وسجل لليفركوزن 16 لاعبًا مختلفًا هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي الفريق باتريك شيك برصيد 16 هدفًا، ويبلغ معدل المهاجم التشيكي تسيجل هدف واحد في الدوري كل 60 دقيقة، ورفع رصيد أهدافه في البوندسليجا بشكل عام إلى 69 هدفًا.

ويتسلح ليفركوزن أيضًا بفيكتور بونيفاس الذي عاد من الإصابة في الجولة 20 بعد غياب 3 شهور، وسجل النيجيري هدف الافتتاح أمام هوفنهايم في الدوري ليرفع رصيده إلى 30 هدفًا في 50 مباراة بقميص ليفركوزن، كما سجل هدف في الوقت الإضافي في الفوز أمام كولن في ربع نهائي كأس ألمانيا.

أبرز الأوراق الرابحة في البايرن وليفركوزن

على الجانب الآخر يملك البايرن هداف البوندسليجا هاري كين الذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم من بينها 9 ركلات جزاء، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب من ركلات الجزاء في موسم واحد في آخر 25 عامًا، ولكنه ساهم في ثلث أهداف البايرن تقريبًا هذا الموسم.

وبالنظر إلى الأهداف المتوقع أن يسجلها البايرن هذا الموسم فكانت 66,15 هدف على الرغم من تسجيله 72 هدفًا، ولكن كان الأهداف المتوقع أن يستقبلها 18,43 هدف في الوقت الذي استقبل فيه 20 هدفًا.

بدوره يتخطى ليفركوزن الأهداف المتوقع أن يسجلها 49,82 بتسجيل 55 هدفًا، ونفس الأمر في الأهداف المتوقع أن يستقبلها 22,75 باستقبال 28 هدفًا.

وإلى جانب كين يعول البايرن على جمال موسيالا في تسجيل الأهداف، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى في 21 مباراة خاضها في البوندسليجا.

ورغم الشكوك حول لحاقه باللقاء بسبب الإصابة، فيحتل جوشوا كيميتش المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين قطعًا للمسافات في البوندسليجا هذا الموسم (277,2 كم).

وكان أبرز لاعبي ليفركوزن هذا الموسم هو فلوريان فيرتز، والذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البوندسليجا هذا الموسم (10) وأكثر اللاعبين فوزًا بالثنائيات (334) وثالث أكثر اللاعبين في الركض السريع (705).

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