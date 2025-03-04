أرقام بايرن ميونخ وليفركوزن هذا الموسم قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم بصفة عامة والجماهير الألمانية بصفة خاصة، صدام بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، على ملعب أليانز أرينا، غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موقف بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني

في الوقت الذي تراجع فيه مستوى ليفركوزن بعض الشيء بالمقارنة مع الموسم الماضي، إلا أن رجال المدرب تشابي ألونسو تمتعوا بالصلابة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق 8 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

ولم يخسر ليفركوزن سوى مرة واحدة في الدوري الألماني هذا الموسم أمام لايبزيج في الجولة الثانية، وحصد 53 نقطة من 24 مباراة، ويملك ثاني أقوى خط هجوم في البوندسليجا وثالث أقوى خط دفاع وثاني أكثر الأندية في فئة الركض السريع "سبرينت"، وبالتالي يملك ليفركوزن كل المقومات للقتال غدًا، بحسب أرقام الموقع الرسمي للبوندسليجا.

أما بايرن ميونخ الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري، فشهد تطورًا كبيرًا في مستواه ونتائجه هذا الموسم تحت قيادة مدربه فنسنت كومباني، بحصد 61 نقطة في الدوري، وهي خامس أكبر حصيلة من النقاط يحصدها فريق في تلك المرحلة من الموسم.

أبرز أرقام بايرن ميونخ وليفركوزن هذا الموسم

ويملك البايرن أقوى خط هجوم برصيد 72 هدفًا وأقوى خط دفاع باستقبال 20 هدفًا، وهو أكثر فرق البوندسليجا تسديدًا (449) ويملك أعلى معدل لنسبة الاستحواذ على الكرة (64%)، ومنذ الخسارة أمام ماينز في الجولة 14 لم يخسر البايرن في آخر 10 مباريات في الدوري.

سجل لليفركوزن 16 لاعبًا مختلفًا هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي الفريق باتريك شيك برصيد 16 هدفًا، ويبلغ معدل المهاجم التشيكي تسيجل هدف واحد في الدوري كل 60 دقيقة، ورفع رصيد أهدافه في البوندسليجا بشكل عام إلى 69 هدفًا.

ويتسلح ليفركوزن أيضًا بفيكتور بونيفاس الذي عاد من الإصابة في الجولة 20 بعد غياب 3 شهور، وسجل النيجيري هدف الافتتاح أمام هوفنهايم في الدوري ليرفع رصيده إلى 30 هدفًا في 50 مباراة بقميص ليفركوزن، كما سجل هدف في الوقت الإضافي في الفوز أمام كولن في ربع نهائي كأس ألمانيا.

أبرز الأوراق الرابحة في البايرن وليفركوزن

على الجانب الآخر يملك البايرن هداف البوندسليجا هاري كين الذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم من بينها 9 ركلات جزاء، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب من ركلات الجزاء في موسم واحد في آخر 25 عامًا، ولكنه ساهم في ثلث أهداف البايرن تقريبًا هذا الموسم.

وبالنظر إلى الأهداف المتوقع أن يسجلها البايرن هذا الموسم فكانت 66,15 هدف على الرغم من تسجيله 72 هدفًا، ولكن كان الأهداف المتوقع أن يستقبلها 18,43 هدف في الوقت الذي استقبل فيه 20 هدفًا.

بدوره يتخطى ليفركوزن الأهداف المتوقع أن يسجلها 49,82 بتسجيل 55 هدفًا، ونفس الأمر في الأهداف المتوقع أن يستقبلها 22,75 باستقبال 28 هدفًا.

وإلى جانب كين يعول البايرن على جمال موسيالا في تسجيل الأهداف، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى في 21 مباراة خاضها في البوندسليجا.

ورغم الشكوك حول لحاقه باللقاء بسبب الإصابة، فيحتل جوشوا كيميتش المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين قطعًا للمسافات في البوندسليجا هذا الموسم (277,2 كم).

وكان أبرز لاعبي ليفركوزن هذا الموسم هو فلوريان فيرتز، والذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البوندسليجا هذا الموسم (10) وأكثر اللاعبين فوزًا بالثنائيات (334) وثالث أكثر اللاعبين في الركض السريع (705).

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