الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق برشلونة، ضيفا مساء اليوم الأربعاء، على فريق بنفيكا علي ملعب "النور" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا 


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، أولمو، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

 

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 


تنطلق مباراة بنفيكا وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة بنفيكا أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا


تذاع مباراة بنفيكا ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.


وتأهل نادي برشلونة مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري، حيث احتل المركز الثاني، في حين أن بنفيكا احتاج إلى خوض مرحلة الملحق حيث تأهل على حساب فريق موناكو الفرنسي.

ويواجه المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي لبطولة دوري الأبطال.

 

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق  برشلونة، قائمته لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا  اليوم الأربعاء.

 

قائمة برشلونة لمباراة بنفيكا


وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين..

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

 

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا برشلونة بنفيكا ليفاندوفسكي لامين يامال بنفيكا وبرشلونة مباراة بنفيكا وبرشلونة بنفيكا أمام برشلونة مباراة بنفيكا أمام برشلونة بنفيكا ضد برشلونة

مواد متعلقة

موقف دي ماريا من المشاركة في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم لاعب منتخب المغرب

برشلونة يصارع ريال مدريد وليفربول على ضم موهوب جورجيا

اليونايتد والمان سيتي يتنافسان على لاعب برشلونة السابق
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف منهم البلطي وانخفاض كبير في صنفين

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع الباذنجان الأبيض 19 جنيها وانخفاض الكوسة

منوعات

المزيد

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونجرس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين في شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، أمثلة لزهد الرسول "2 – 2"

حدث في 5 رمضان عام 113 هجريًّا، مولد "صقر قريش" مؤسس الدولة الأموية في الأندلس

تفسير حلم المسحراتي في المنام وعلاقته بقدوم الخير والأحداث السعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية