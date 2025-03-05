الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

بعد تقديم استقالتها، مديرة شركة سياحية تتخلص من حياتها بـ "زجاجة مطهر" في المعادي

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة في شقتها بالقاهرة، فيتو

أقدمت مديرة شركة سياحية على التخلص من حياتها إثر تناولها زجاجة مطهر داخل حمام شقتها بدائرة قسم شرطة المعادي.

وعثر على جثتها داخل حمام شقتها من خلال أحد أفراد أسرتها وتم نقلها إلى المستشفى التي أكدت وفاتها.

وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ بالعثور علي جثة سيدة متوفاة داخل حمام شقتها، وبمناقشة أفراد أسرتها أكدوا أنها كانت مصابة بحالة اكتئاب إثر تقديمها استقالتها من عملها بإدارة شركة سياحية من أجل رعاية أولادها.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مدير شركة سياحية الانتحار قسم شرطة المعادي بحالة اكتئاب

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