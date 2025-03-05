بعد تقديم استقالتها، مديرة شركة سياحية تتخلص من حياتها بـ "زجاجة مطهر" في المعادي

أقدمت مديرة شركة سياحية على التخلص من حياتها إثر تناولها زجاجة مطهر داخل حمام شقتها بدائرة قسم شرطة المعادي.

وعثر على جثتها داخل حمام شقتها من خلال أحد أفراد أسرتها وتم نقلها إلى المستشفى التي أكدت وفاتها.

وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ بالعثور علي جثة سيدة متوفاة داخل حمام شقتها، وبمناقشة أفراد أسرتها أكدوا أنها كانت مصابة بحالة اكتئاب إثر تقديمها استقالتها من عملها بإدارة شركة سياحية من أجل رعاية أولادها.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.