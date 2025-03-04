إخلاء سبيل صديق سفاح المعمورة واستبعاده من القضية والتحقيقات تكشف عن مفاجآت جديدة

أخلت جهات التحقيق في الإسكندرية سبيل صديق سفاح المعمورة والذي ألقي القبض عليه منذ فترة ويدعي بسيوني.ح، بعد انتهاء التحقيق معه للاشتباه في اشتراكه ببعض التهم الموجهة للمحامي نصر الدين السيد والمعروف إعلاميا بـ سفاح الإسكندرية.



وجرى استبعاده من الاتهام الذي كان موجها إليه باعتباره شريكا لسفاح الإسكندرية في جرائم القتل، بعد تحقيقات موسعة جرت معه خلال الأيام الماضية، وتم إخلاء سبيله واستبعاده من التحقيقات.



كانت أجهزة الأمن قد القت القبض علي رجل أعمال يُدعى “بسيوني. ح.”، مالك معرض سيارات بالإسكندرية، بعد الاشتباه في الاشتراك مع المتهم “نصر الدين”، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، في عدد من الجرائم، حيث يُعد من أوائل الأشخاص الذين استقبلوه عند وصوله إلى الإسكندرية، وكان مقربًا منه خلال الفترة الماضية.



فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهم وأطراف أخرى على صلة بالقضية، وسط توقعات بظهور مفاجآت جديدة قد تكشف عن أبعاد أوسع للجرائم المرتكبة.



وكشفت التحقيقات أن الضحيتين هما سيدتان، الأولى تدعى "م"، وقد قُتلت في يناير 2024، والثانية تُدعى "ت"، وتم قتلها في سبتمبر 2022.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان متزوجًا عرفيًا من الضحية الأولى، وقام بدفن الجثتين في نفس الشقة التي كان يستأجرها.

وخلال التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة ثالثة لرجل مدفون أسفل عقار بمنطقة الـ45 شرق الإسكندرية، حيث تم استخراجها مقطعة إلى جزئين داخل كيسين بلاستيكيين، بعدما قام الجاني بصب طبقة خرسانية فوقها لإخفاء معالم الجريمة.



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