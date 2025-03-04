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رياضة

ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ديربي مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، روديجر، راؤول أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 


تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

وتقام مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" يوم الأربعاء 12 مارس الجاري.

 

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

 

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو عودة الأوروجوياني فيدي فالفيردي، بعد شفائه من الإصابة، في حين يغيب الإنجليزي جود بيلينجهام للإيقاف.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 


وجاءت قائمة الفريق الملكي لمباراة الديربي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس.

خط الدفاع: ألابا - فاسكيز - جارسيا - روديجر - ميندي - أسينسيو.


خط الوسط: كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - جولر - تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك - دياز.

 

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري بشكل مباشر، بينما اضطر الريال لمواجهة مانشستر سيتي في الملحق، ليتفوق عليه (3-2) ثم (3-1) ويضرب موعدا مع جاره وغريمه اللدود.

 

 

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